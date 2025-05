Ecco the Dolphin wird neu gemastert, mit Plänen für ein brandneues drittes Spiel

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse wurde bestätigt, dass die Zukunft eine Menge Ecco the Dolphin beinhalten wird. In einem Xbox Wire-Beitrag über das Erbe der asiatischen und pazifischen Inselbewohner hat ein kurzer Interviewauszug mit dem Schöpfer von Ecco the Dolphin, Ed Annunziata, enthüllt, dass es Pläne gibt, das erste Spiel und den Nachfolger Tides of Time zu remastern, zusätzlich zu den Arbeiten an einem dritten und brandneuen Teil der Serie.

Auf die Frage, was die Zukunft für Ecco the Dolphin bereithält, antwortete Annunziata: "Ich und das gesamte Originalteam werden die ursprünglichen Ecco the Dolphin und Tides of Time-Spiele remastern. Dann werden wir ein neues, drittes Spiel mit zeitgemäßem Spiel und GPU-Sensibilität machen."

Darauf folgte eine Wegbeschreibung zur Ecco the Dolphin -Website, die derzeit aus einem Countdown-Timer besteht, der zu ticken scheint und die Fans am 26. April 2026 zu einer Art Ankündigung führt. Im Grunde genommen können Sie sich zwar auf mehr Ecco Neuigkeiten freuen, aber Sie müssen etwa ein ganzes Kalenderjahr darauf warten.

Dies geschieht, nachdem Sega erst Anfang des Jahres neue Marken für die Ecco the Dolphin -Serie eingereicht hat.