Ecco the Dolphin sorgt mit mehreren neuen Spielen für Aufsehen

Sagen wir Ed Annunziata, und die meisten Leute werden wahrscheinlich mit "wer?" antworten. Dennoch hat er es geschafft, eines der ikonischsten Spielerlebnisse der Spielwelt zu schaffen, nämlich Ecco the Dolphin für Mega Drive von 1992 (er entwickelte auch das leider unterschätzte Kolibri, das oft als das beste Spiel für 32X gilt). Nun hat er offiziell angekündigt, dass er erneut bereit ist, sein geliebtes Meeressäuger nicht nur in einem neuen Abenteuer, sondern in mehreren aufzunehmen.

Es gibt schon lange Berichte, dass Segas Bemühungen, seine reiche Spielegeschichte wiederzubeleben (wo wir bereits wissen, dass neue Spiele in Serien wie Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio und Virtua Fighter in Planung sind, einschließlich des kürzlich erschienenen Shinobi: Art of Vengeance ) auch Ecco the Dolphin umfassen würden, wo Remaster der Originalspiele bereits bestätigt wurden.

Bild von der offiziellen Homepage.

Aber anscheinend ist noch mehr in Arbeit, denn jetzt hat die Serie eine offizielle Website, auf der wir lesen können, dass Ed Annunziata und andere ursprüngliche Schöpfer mehrere Ecco Projekte in Arbeit haben:

"Das Team hinter Ecco the Dolphin besteht aus den ursprünglichen Schöpfern der klassischen Spiele sowie talentierten neuen Teammitgliedern, die eine tiefe Liebe und Respekt für dieses ikonische Franchise teilen. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, das Ecco the Dolphin IP auf das Niveau zu erweitern, das es immer verdient hat.

"Wir arbeiten derzeit an neuen Ecco-Spielen und -Produkten, die den Geist des Originals ehren und sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern, die Eccos epische Welt zum ersten Mal entdecken, frische Erfahrungen bieten."

Wir haben derzeit keine weiteren Informationen, aber wir gehen davon aus, dass wir nicht allein sind, wenn wir diese sehr gute Nachricht betrachten. Wir sind zurück, wenn wir mehr wissen.