Ecco the Dolphin Remaster-Details vom Serienschöpfer enthüllt

Letzten Sommer hörten wir zum ersten Mal von Plänen für ein Remake des weitgehend vergessenen Sega-Klassikers Ecco the Dolphin. Serienschöpfer Ed Annunziata ist sowohl für das Remake als auch für das kommende dritte Spiel der Reihe an Bord und scheint mehr denn je darauf gespannt zu sein, Details zu teilen.

In einem Interview mit Famitsu in einer Magazinsendung, die in den sozialen Medien (englische Übersetzung über spooki on X) gelangte, sagte Annunziata, dass "Delfine die Herzen junger Menschen eroberten", offensichtlich in der Hoffnung auf eine große Wiederbelebung der Popularität von Ecco, sobald der Delfin wieder auf unseren Bildschirmen erscheint.

Annunziata erwähnt außerdem, dass zwar viele Leute von den Ecco-Spielen gehört haben, aber nicht viele von ihnen sie durchgespielt haben. Daher werden die Remaster für moderne Zuschauer leichter zu spielen sein. "Es ist die Chance für alle, es zu spielen", sagte er. Das Spiel möchte eine vollständige Geschichte der Reihe sein, die alles umfasst, was es bisher von Ecco gab und je gab.

Im Interview erwähnt Annunziata eine Switch-Veröffentlichung für das Spiel, und wir wissen auch, dass eine Xbox-Version in Entwicklung ist, da die Neuigkeit zum ursprünglichen Remake in einem Xbox-Wire-Beitrag bekannt wurde. Wie PushSquare jedoch anmerkt, haben wir noch keine Bestätigung für eine PS5-Version.