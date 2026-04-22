Ecco the Dolphin: Complete angekündigt, darunter sowohl die Klassiker als auch ein brandneues Abenteuer
Die Sammlung wird "von den ursprünglichen Mitgliedern des Ecco-Entwicklungsteams entwickelt, die sich nach mehr als 30 Jahren wiedervereint haben".
Wie wir bereits berichtet haben, steht Ecco the Dolphin unter der Leitung seines ursprünglichen Schöpfers Ed Annunziata vor einem Comeback – sowohl mit einem neuen Spiel als auch mit einer Neuauflage der Seriengeschichte. Nun hat A&R Atelier Eccco the Dolphin: Complete angekündigt, eine umfassende Sammlung mit allen Ecco the Dolphin-Spielen sowie Ecco: The Tides of Time, aber auch etwas Neues bieten wird. In der Pressemitteilung heißt es:
"In Ecco the Dolphin: Complete schwimmt Ecco durch die Zeit selbst, von der 8-Bit-Master-System-Ära über die 16-Bit-Genesis/Mega-Drive-Generation bis hin zu einem brandneuen, zeitgenössischen Spiel, das für die moderne Ära entwickelt wurde. Dies ist das vollständige, definitive Ecco the Dolphin-Erlebnis, geschaffen von den Menschen, die die Originale gemacht haben. Ein Remaster, wie es sein soll."
Die Website bietet einen Countdown-Timer, der um Mitternacht endet (laut European Summer Time, 23:00 Uhr im Vereinigten Königreich), aber wir wissen nicht, was wir dann sehen werden. Daumen drücken für einen Trailer, ein paar Screenshots und hoffentlich ein Veröffentlichungsdatum.