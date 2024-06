Ebon Moss-Bachrach verrät, wie er für seine Rolle als The Thing trainiert hat

HQ

Wenn man dem MCU beitritt, vor allem als Superheld, muss man normalerweise ziemlich viel trainieren, um in Form zu kommen. Brie Larson, Chris Hemsworth, Chris Evans und andere haben hart trainiert, um ihren Körper für die Marvel-Filme in Topform zu halten, aber im Jahr 2025 wird eine Figur die Bedeutung von steinharten Bauchmuskeln auf ein ganz neues Niveau heben.

The Thing wird sein MCU-Debüt in Fantastic Four geben, wobei Ebon Moss-Bachrach aus The Bear die Rolle spielen wird. In der Daily Show teilte Moss-Bachrach sein Trainingsprogramm für den Einstieg in die Rolle mit.

"Ich habe mir nur Steine angesehen", sagte er.

Oh, also vielleicht nicht so zermürbend von einem Regime. Egal, ob er wie in Fant4stic von 2015 aus CGI-Steinen besteht oder praktische Effekte wie in den Filmen der frühen 2000er Jahre verwendet, Moss-Bachrach wird für einen großen Teil des Films nicht als er selbst zu sehen sein, was bedeutet, dass er nicht wirklich körperlich trainieren muss.