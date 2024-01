Ebon Moss-Bachrach kann nicht bestätigen, ob er The Thing spielt

HQ

Zu den Gerüchten über die Besetzung von Marvels kommendem Fantastic Four-Film gehören Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach als Superhelden. Doch auch wenn dies für einige wahrscheinlich erscheint, haben wir noch keine offizielle Bestätigung.

Das ist etwas, was The Wrap kürzlich in einem Interview aus Moss-Bachrach herauszuholen versuchte. Der Bären-Darsteller wurde gefragt, ob er in Fantastic Four mitspielt oder nicht, worauf er antwortete:

"Ich kann es nicht bestätigen und ich kann es nicht leugnen, denke ich!"



Im Grunde kann er also nichts über die Rolle sagen, wie es sich anhört. Aber da er sagt, dass er die Aussicht nicht leugnen kann, und so unsicher ist, was er sagen kann, könnte es sein, dass er die Rolle tatsächlich bekommen hat und sie nur aufgrund eines Vertrags noch nicht ganz bestätigen kann.

Glaubst du, dass Ebon Moss-Bachrach eine gute Sache wäre?