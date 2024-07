Ebon Moss-Bachrach hat in diesem Jahr 18 Folgen von "Der Bär" gedreht

HQ

Okay, vor einiger Zeit haben wir herausgefunden, dass es anscheinend Pläne gab, sowohl Staffel 3 als auch 4 von The Bear zusammen zu drehen. In einem anderen Bericht hieß es, dass dies nicht der Fall war und die Drehbücher nicht rechtzeitig zusammengekommen waren.

Jetzt hat sich ein Star der Show mit seiner Version der Ereignisse gemeldet. Ebon Moss-Bachrach sagte im Gespräch mit Mr. Porter, dass sie in diesem Jahr achtzehn Episoden gedreht haben, von denen bisher zehn gezeigt wurden.

"Wir haben etwa 18 Episoden gedreht", sagte er. "Aber alles verschiebt sich. In der Vergangenheit wurde eine Episode auf der Seite in zwei aufgeteilt. Ich verliere mich einfach in der Unordnung und dem Chaos davon. Ich mag es, von einer Welle mitgerissen zu werden, die größer ist, als man dachte, herumtaumelt und das andere Ende ausspuckt."

Ob das bedeutet, dass wir nicht so lange auf eine vierte Staffel warten müssen, bleibt abzuwarten, da es noch kein offizielles Wort gab, außer dass wir wissen, dass die Serie verlängert wurde.

Schauen Sie sich hier unsere vollständige Rezension von The Bear Staffel 3 an.