Ebola-Ausbruch in der DR Kongo tötet 65 und 246 gemeldete Fälle

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Die Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC Africa) haben bekanntgegeben, dass ein weiterer Ebola-Ausbruch den Kontinent erfasst, wobei die Krankheit derzeit die Menschen in der Provinz Ituri der Demokratischen Republik Kongo betrifft.

Laut BBC News zeigen die bisher geteilten Informationen, dass 65 Menschen an der Krankheit gestorben sind, während bisher insgesamt 246 Fälle gemeldet wurden. In der Hauptstadt der Region, Bunia, gibt es mutmaßliche weitere Fälle, aber derzeit liegen nur begrenzte Daten vor.

Bestätigt wurde, dass Vertreter aus der DR Kongo, Uganda, Südsudan und internationalen Partnern zusammenkommen, um zu besprechen, wie sie die sich ausbreitende Krankheit eindämmen wollen.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Ebola ist eine Krankheit, die sich durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten ausbreitet und Blutungen sowie Organversagen verursacht. Es gibt keine Heilung für die Krankheit, aber die Symptome lassen sich erkennen, wenn man Fieber, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Halsschmerzen bemerkt. Die DR Kongo ist ebenfalls mit der Krankheit erfahren, da sie häufige Ausbrüche erlebt, darunter im letzten Jahr, als 15 Menschen starben, was nur ein Bruchteil des schlimmsten Ausbruchs in den späten 2010er Jahren ist, bei dem über 2.200 Menschen starben.