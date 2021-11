Ebb Software will Horrorspiel Scorn Anfang Dezember offiziell auf 2022 verschieben

HQ

Das Horrorspiel Scorn wurde 2014 auf Kickstarter angekündigt und im Mai letzten Jahres auf einer Microsoft-Präsentation erneut ins Rampenlicht gerückt. Die lange Entwicklung lässt tief blicken und deshalb war es keine Überraschung, dass der Titel das angepeilte Startfenster der Xbox Series im vergangenen November nicht erreicht hat. Erst vor ein paar Wochen haben wir im Rahmen eines Investoren-Briefings erfahren, dass das Game aller Wahrscheinlichkeit nach auch 2021 nicht mehr erscheinen wird und das ist nun auch von den Entwicklern offiziell kommentiert worden.

Wie Ebb Software auf der Kickstarter-Seite des Projekts mitteilt, können sie das Spiel dieses Jahr nicht mehr veröffentlichen. Sie wollen uns mehr Informationen am 10. Dezember mitteilen, womit wahrscheinlich ein Auftritt des Teams im Rahen der diesjährigen Game Awards gemeint sein dürfte. Die vollständige Erklärung lautet wie folgt:

"In unserem Fall wurden viele Fehler gemacht und wir werden in Zukunft noch viele weitere machen, aber das ist ein normaler Prozess für ein neues, unerfahrenes Team. Alles, was bis Mitte 2018 geschaffen wurde, wurde überarbeitet; 90 Prozent davon wurde komplett weggeworfen. Es geht darum, [Scorn] zu dem zu machen, was wir wollen - und es nicht zu veröffentlichen, nur weil wir ein willkürliches Veröffentlichungsdatum angegeben haben. Wenn es noch nicht fertig ist, ist es noch nicht fertig. Warum sollten die Leute etwas spielen wollen, von dem die Entwickler denken, dass es immer noch ist nicht [ihrer Vision entspricht]? Fürs Protokoll: Ja, das Spiel ist ins Jahr 2022 gerutscht und wir werden am 10. Dezember eine offizielle Bestätigung der Verzögerung haben."