Ebb Software gibt sich noch zehn Monate für Veröffentlichung von Scorn

Die letzte Woche stand unter dem Zeichen der Game Awards, doch nicht alle Entwickler haben sich dem Medienrummel angeschlossen, um der Welt Neuigkeiten zu ihren aktuellen Spielen zu präsentieren. Das Entwicklerstudio Ebb Software zum Beispiel hat uns am Freitagabend mitgeteilt, dass sie Scorn im Oktober 2022 für Xbox Series und PC veröffentlichen wollen.

Der Geschäftsführer von Ebb Software, Ljubomir Peklar, schreibt in einem Kickstarter-Beitrag, dass das Team inzwischen etwa drei Viertel des Spielinhalts erarbeitet habe. In den kommenden zehn Monaten sollen die restlichen Inhalte des Ego-Shooters bereitgestellt und zu einer vollständigen Gesamterfahrung zusammengebracht werden.

Scorn wird als Horror-"Abenteuer" in einem „biomechanischen Labyrinth" beschrieben, das viele Leute an die Werke des Autoren HR Giger erinnert. Im jüngsten Beitrag sprechen einige Designer von Ebb Software über Inspirationen abseits des offensichtlichen Vorbilds und dabei werden Anschauungsbeispiele beschrieben. Spielerisch haben wir in früheren Spielszenen Shooter-Einflüsse und Schalterrätsel in Labyrinth-Umgebungen gesehen, diese Eindrücke sind aber nicht mehr aktuell.