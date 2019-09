Eastshade verzaubert nächsten Monat Konsolenspieler

Eastshade ist ein interessantes Abenteuer, das viele Spieler Anfang des Jahres auf dem PC in seinen malerischen Bann gezogen hat. Der Titel erscheint am 21. Oktober endlich auch auf Xbox One und PS4, das haben die Entwickler mit einem neuen Video bestätigt. Im Spiel übernehmen wir die Rolle eines reisenden Malers, der den letzten Wunsch seiner verstorbenen Mutter erfüllen möchte und dafür die fantastische von Eastshade Island auf der Suche nach wunderschönen Landschaften erkundet. Diese will er auf der Leinwand einfangen, nebenbei treffen wir Freunde und lösen einige Rätsel - eine simple Prämisse für eine wahrlich wunderschöne Reise.

