EAs Überraschung zum N7-Day ist die Mass Effect: Legendary Collection

You're watching Werben

Am 7. November feiern die Mass-Effect-Fans aus aller Welt das beliebte Sci-Fi-Franchise von Bioware (weil "N7" eine wichtige Organisation im Spiel ist). In diesem Jahr haben sich die Entwickler deshalb dazu entschieden, den Fans das zu geben, was sie bereits seit einiger Zeit wünschen: eine überarbeitete Version der ursprünglichen Mass-Effect-Trilogie.

Casey Hudson, der Studiochef von Bioware, hat heute am Samstag in einem kleinen Blog-Post die rohen Eckdaten der Mass Effect: Legendary Collection vorgestellt. Die ersten drei Sci-Fi-Rollenspiele werden mit höher aufgelösten Texturen, schickeren Licht- und Schatteneffekten, sowie mit knackigeren Modellen modernisiert. Die Veröffentlichung dürfen Spieler im Frühjahr 2021 auf aktuellen Konsolen und PC erwarten:

"Die Mass Effect: Legendary Collection wird die Basisinhalte der Einzelspieler[-spiele] und alle DLC-Packs ([inklusive] Promo-Waffen und Rüstungen) von Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 enthalten - alle überarbeitet und optimiert für 4K Ultra HD. Es wird im Frühjahr 2021 für Xbox One, Playstation 4 und PC erscheinen und [...] ist aufwärtskompatibel mit Xbox Series und Playstation 5 [...]."

Dass Bioware an einem solchen Vorhaben arbeitet, ist bereits seit einiger Zeit bekannt, denn eigentlich hätte EA dieses Projekt wohl bereits vor Monaten enthüllen können. Gerüchten zufolge stellt die Entwickler vor allem das technisch überholte, erste Mass Effect vor einige Probleme, denn das ist spielerisch nicht sonderlich gut gealtert. Obwohl sich viele Spieler eine Nintendo-Switch-Version wünschen, scheint sich EA lieber auf hohe Texturen zu konzentrieren.