EAs Übernahme durch das von Saudi-Arabien geführte Konsortium von den Aktionären genehmigt

Im September hörten wir die Nachricht, dass EA offiziell verkauft wird. Das Unternehmen wurde im größten Bardeal der Geschichte aufgekauft, indem es von einem Konsortium unter der Leitung des Saudi-Arabischen Public Investment Fund (PIF), Silver Lake und Affinity Partners übernommen wurde. Dieser Deal musste Anfang des Jahres noch einige Schwächen ausbessern, aber nun hat er offizielle Zustimmung von EAs Aktionären.

Das ist laut Stephen Totilo von Game File, der berichtete, dass der Verkauf gestern Abend gegen 22:00 GMT/23:00 Uhr MEZ im Wert von 55 Milliarden Dollar genehmigt wurde. Das ist ein großer Gewinn für das Geschäft, aber selbst wenn es so aussieht, als würde es durchgehen, muss es als Nächstes von staatlichen Regulierungsbehörden genehmigt werden.

Wie wir aus früherer Erfahrung mit großen Glücksspielverträgen wissen, kann es eine Weile dauern, bis diese genehmigt werden. Microsofts Übernahme von Activision Blizzard lag eine Zeit lang vor Gericht, aber man könnte argumentieren, dass dies hauptsächlich daran lag, dass Sony nicht wollte, dass der Xbox-Hersteller die Kontrolle über das Schlüsselspiele-Franchise Call of Duty erhält. EA wird weiterhin Spiele für jede Plattform machen, wie wir vermuten, und da nun der Präzedenzfall steht, dass diese Deals von Regierungen genehmigt werden können, scheint es, als würde der EA-Deal wahrscheinlich verabschiedet werden. Das einzige Problem könnte die PIF betreffen, die das Konsortium führt, da dies eine stärkere Kontrolle durch westliche Regierungsregulierungsbehörden erfordern könnte.