EAs CEO glaubt, dass Call of Duty-Unsicherheit eine "enorme Chance" für Battlefield ist

Der CEO von EA, Andrew Wilson, hat sich kürzlich mit der Zukunft von Call of Duty befasst, das zu einem immer größeren Gesprächsthema geworden ist, seit die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft weiter voranschreitet, und wirft die Frage auf, ob CoD sich schließlich als Xbox-Konsolen-exklusive Serie wiederfinden wird.

Wilson sprach auf einer Veranstaltung von Goldman Sachs (danke, Gamespot) über genau dieses Thema und erklärte: "In einer Welt, in der es Fragen über die Zukunft von Call of Duty geben kann und welche Plattformen möglicherweise auf oder nicht verfügbar sind, plattformunabhängig und völlig plattformübergreifend mit Battlefield zu sein, denke ich, dass dies eine enorme Chance ist."

Zugegeben, das alles kommt nach dem ziemlich katastrophalen Start von Battlefield 2042, bei dem die Shooter-Serie ebenfalls erfahrene Entwickler mit einer Rate von Knoten verloren hat und auch ihre Zukunft unter dem EA-Banner an verschiedene andere Personen übergeben wird. Tatsächlich kommentierte Wilson diese Situation sogar und fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass wir in den letzten beiden Iterationen von [Battlefield] so geliefert haben, wie wir es hätten tun sollen".

Was die Zukunft sowohl für Call of Duty als auch für Battlefield bereithält, bleibt derzeit unklar, aber es ist offensichtlich, dass, wenn Call of Duty sich als Xbox-Exklusivtitel wiederfindet, Battlefield einen mächtigen großen Platz auf Sonys Plattform einnehmen könnte.