Earthworm Jim Schöpfer nennt sein Design "Slop" und sagt, KI macht es besser

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Doug TenNapel, der Schöpfer von Earthworm Jim, hat gesagt, dass seine Schöpfung im Vergleich zu einem KI-generierten Bild der Figur verblässt. Jim ist eine Art Plattformlegende, besonders für diejenigen, die sich an ihn und seine verrückten Abenteuer erinnern. Allerdings ist es heutzutage etwas schwierig, ein Fan von ihm zu sein, da sein Papa nicht gerade dafür bekannt ist, die besten Tweets zu schreiben.

Wie TheGamer feststellte, hat TenNapel kürzlich KI-"Kunst"-Schöpfer anbiedert, indem er sagte, seine Originalarbeiten seien "Schmutz" im Vergleich zu dem Gedanken und der Mühe, die jemand in ein Prompt steckte, um eine HD-Version von Jim zum Leben zu erwecken.

"EWJ war Schlampe, als ich ihn gemacht habe. Du hast wahrscheinlich mehr Überlegung, Können und Sorgfalt in das Schreiben von Prompts investiert, um dieses KI-Bild zu erstellen, als ich das Original durchgekritzelt habe", schrieb TenNapel.

Viele Fans waren ziemlich überrascht von der negativen Meinung des Schöpfers zu seinem eigenen Werk. TenNapel erklärte, dass er wenig Einfluss auf die Figuren hatte, die wir in den Endprodukten sahen, sondern stattdessen Ideen durch chaotische Skizzen entwickelte, die dann in größerem Umfang durch Animatoren und Animationsregisseuren ausgedrückt wurden. Trotzdem, du musst deine eigene Arbeit nicht herunterspielen, TenNapel, wenigstens hast du sie selbst gemacht!