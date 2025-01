Earthblade vom Studio abgesagt, das Celeste gemacht hat

HQ

Es ist fast vier Jahre her, dass die Macher von TowerFall und Celeste bei Extremely OK Games angekündigt haben Earthblade und zehn Monate, seit das Spiel auf 2025 verschoben wurde. Zwischen diesen beiden Updates haben wir nicht viel gehört, und seitdem ist es Funkstille. Dafür gibt es leider einen Grund.

Extremely OK Games bestätigt, dass Earthblade storniert wurde. Das passiert nicht wegen fehlender Finanzierung oder ähnlichem, sondern weil das Studio erfrischend offen darüber spricht, was es verursacht hat. Studiodirektor Maddy Thorson sagt, dass er und Mitbegründer Noel Berry eine "Meinungsverschiedenheit über die IP-Rechte von Celeste" mit dem Art Director/Pixel/UI-Künstler von Mitbegründer/Earthblade bei Celeste und TowerFall hatten; Pedro Medeiros. Dies führte dazu, dass Medeiros das Land verließ. Die Trennung ließ die beiden Verbliebenen den Fortschritt des Spiels in Frage stellen, ob sich eine so langwierige und unter hohem Druck stehende Entwicklung am Ende lohnen würde und mehr.

Sie stellten fest, dass die Antworten überwiegend negativ waren, was dazu führte, dass Earthblade gestrichen wurde, um "ihren Weg wieder zu finden", indem sie sich wieder auf kleinere Projekte konzentrierten, damit wir in Zukunft vielleicht noch etwas von ihnen sehen werden. Vielleicht sogar früher, eher später, weil Extremely OK Games wieder kleinere Spiele machen möchte.