Der Celeste-Entwickler Extremely Ok Games hat ihren Fans diese Woche einen ersten Einblick auf ihr nächstes Projekt gestattet. Das Spiel mit dem Titel Earthblade wurde in einem kleinen Teaser enthüllt, doch abgesehen vom Logo sehen wir eigentlich nicht viel. Laut den Entwicklern handelt es sich dabei um ein "2D-Explorationsspiel in einer [...] Welt im Pixel-Look". Das Spiel soll laut Extremely OK Games noch dieses Jahrhundert erscheinen, cool.