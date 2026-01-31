Das Earnest Evans Collection, also. "Earnest wer?" war mein erster Gedanke, als ich den Titel sah. Natürlich hatte ich gehofft, meine Gamereactor-Karriere mit ein paar "versteckten Perlen" zu starten, wirklich schönen 16-Bit-Perlen, von denen die meisten Leute noch nie gehört haben. Aber leider... Earnest Evans erfüllte diese Erwartungen nicht.

Was wir hier haben, ist eine lose zusammengesetzte Trilogie, bestehend aus Earnest Evans (erhältlich in Mega Drive und Mega CD), El Viento (Mega Drive) und Annet Returns (Mega-CD). Die ersten beiden sind Action-Plattformer, während der letzte Teil ein Beat-'em-up ist. Die Spiele teilen sich das gleiche Universum, die gleichen Charaktere und einen wirklich erfrischenden, überschwänglichen und herrlich frechen Stil, der aus vielen Sega-Spielen derselben Ära erkennbar ist. Leider teilen sie auch ein halbgares Spieldesign mit mehr Stil als Substanz sowie ein fast lähmendes Gefühl von "Das haben wir schon mal gesehen, aber besser".

Das erste Spiel, Earnest Evans, stellt sofort die grundlegenden Probleme der gesamten Trilogie fest. Auf Standbildern wirkt es ambitioniert und filmisch; das Cover bewirbt es als filmisches Action-Abenteuer mit einem Indiana-Jones-ähnlichen Protagonisten, der durch exotische Umgebungen reist, legendäre Schätze sucht und tödliche Fallen überlebt. Es gibt auch einen Hauch von Castlevania, mit der Peitsche und dem unerbittlichen Plattformspringen. Was könnte also schon schiefgehen, oder?! Nun, sobald du tatsächlich mit dem Controller in der Hand sitzt, fällt alles schnell auseinander...

Unser Indy-Klon Earnest bewegt sich wie eine Marionette, deren Saiten verheddert sind. Es ist eigentlich nicht so, dass die Steuerung schlecht ist, ich würde sie eher als bizarr bezeichnen. Jeder Schritt, jeder Sprung und jeder Peitschenschlag fühlt sich unnatürlich und gezwungen an. Das liegt daran, dass Earnest aus mehreren separaten Sprites (Teilen) besteht, die sich unabhängig voneinander bewegen. Die Idee war wahrscheinlich, ein realistischeres Bewegungsmuster zu simulieren, aber in Wirklichkeit fuchtle ich wie ein betrunkener Narr in unwillkürlichen Krämpfen, wobei Earnest sich manchmal auf den Boden wirft, herumkrabbelt, auf den Knien läuft oder völlig unmögliche Vorwärtsrollen ausführt, die unweigerlich in einer Stachelfalle enden.

Auch die Strecken und Monster hinterlassen einen etwas zusammenhanglosen, schlecht durchdachten Eindruck. Obwohl die Geschichte mich zu unterirdischen Höhlensystemen, Berggipfeln und Wüsten führt, hätte das Spiel genauso gut auf dem Mars spielen können. Viele der Gegner reichen von seltsamen (lebende Moai-Statuen, die von Gradius gestohlen wurden) bis hin zu Dingen, die einfach unerklärlich sind (der Vampirzauberer Michael Jackson, der nicht zögert, seine Tanzschritte zu zeigen). Natürlich schwankt auch der Schwierigkeitsgrad zwischen spielerisch leicht und absurd schwierig. Am schlimmsten ist, dass es nach dem Treffer keine Unverwundbarkeitsphase gibt, was bedeutet, dass selbst der unbedeutendste Feind mit wiederholten Treffern schnell eine ganze Lebensleiste verbrauchen kann. Das Endergebnis ist ein frustrierendes, schwer zu kontrollierendes und unerbittliches Plattformspiel ohne jegliche positiven Eigenschaften.

Im zweiten Spiel, El Viento, ist das Tempo höher und wir bekommen endlich funktionierende Steuerungen. Auf den ersten Blick könnte man es fast für einen Cousin des frühen Ninja Gaiden halten, aber abgesehen von der Oberfläche enden die Ähnlichkeiten schnell. In El Viento spielen wir das Anime-Mädchen Anett, ein hartes Mädchen im Amerika der 1920er Jahre, das gegen einen verrückten Kultführer und den Gangster Al Capone kämpft, die gemeinsam versuchen, einen alten Cthulhu-Gott wiederzubeleben, um die Welt zu zerstören. Ja... mit so einer verrückten Geschichte kann man El Viento einfach nicht anders, als zu lieben! Und Tatsache ist, es ist eindeutig das beste Spiel der Sammlung, aber damit anzugeben ist wie damit anzugeben, das am wenigsten zerbrochene Fenster in einem zerbrochenen Glashaus zu sein.

El Viento leidet unter demselben grundlegenden Problem wie sein Vorgänger; Es stellt Stil über Substanz. Es ist ein intensiver Action-Plattformer, der schnelle Reaktionen erfordert, aber gleichzeitig kein durchdachtes Level oder Gegnerdesign liefert, bei dem ich als Spieler Antworten auf alle Herausforderungen habe. Der Schwierigkeitsgrad ist ungleichmäßig, mit einigen extrem schwierigen Bossen (der Battle Wagon auf der ersten Strecke...), was wahrscheinlich beabsichtigt ist, um die kurze Spielzeit zu verlängern.

El Viento ist spielbar und kann sogar in kurzen Momenten beeindrucken, aber das Gesamtgefühl ist immer noch, dass die filmische Bildgestaltung eher eine Rocky-Montage locker zusammengesetzter Actionszenen ist, als dass es eine wirkliche Bedeutung oder Gedanken dahintersteckt.

Das letzte Spiel, Annet Returns, fühlt sich an wie der Moment, in dem die Entwickler aufgegeben und aufgehört haben, es zu versuchen. In diesem Beat-'em-up ist Anett zurück in vielleicht dem monotonsten und freudlosesten Kampfspiel, das ich je erlebt habe. Welle um Welle uninspirierter Gegner überrollt mich in diesem Streets of Rage- und Golden Axe-Klon. Doch alles, was sich in seinen Vorgängern auch nur ansatzweise einzigartig oder energiegeladen anfühlte, wird hier schnell zur Routine reduziert, mit einer dramatischen Kurve, die so lebendig ist wie der Atemmonitor eines kürzlich Verstorbenen. Ich kämpfe weiter, gehe nach rechts auf dem scrollenden Fernsehbildschirm in einem zombieartigen Zustand und werde mit jedem Tastendruck apathischer. Und genau hier, als ich fast ins Koma gefallen bin, wird mir klar, dass Anett Returns den Finger darauf legt, warum diese Spieletrilogie so vergessen ist – der Grund, warum sie in den Hinterhof der Spielegeschichte verbannt wurde. Die Spiele sind einfach zu langweilig; Es gibt hier nichts, was nicht durch Spiele davor und danach besser gemacht wurde.

Hat das Earnest Evans Collection mit anderen Worten überhaupt keinen Wert? Ich weiß nicht, vielleicht? Aber die Tatsache, dass diese Spiele nun in modernen Formaten neu veröffentlicht werden, wirft dennoch eine berechtigte Frage auf: Warum? Hat es überhaupt Sinn, selbst Spiele zu bewahren und neu zu veröffentlichen, die bei ihrer Erstveröffentlichung nicht einmal gut waren?

Als kulturelles und historisches Dokument einer vergangenen Epoche ist das Earnest Evans Collection nicht völlig wertlos. In einer Zeit, in der Retro oft mit sorgfältig kuratierter Nostalgie in Form von Klassikern gleichgesetzt wird, ist es unbestreitbar etwas befreiend Punkiges und Freches daran, auch Platz für schlechte Spiele zu schaffen. Diese Trilogie stellt einen faszinierenden Fehltritt in der Spielgeschichte dar, einen Fehltritt, bei dem mehr Wert auf Kunstdesign und Zwischensequenzen als auf das eigentliche Gameplay gelegt wurde. Es symbolisiert einen Zweig, der keine Früchte trug, aus dessen Fehlern aber andere lernen konnten. Das sind interessante Titel, die von einer Zeit zeugen, in der japanische Spieleentwickler wild experimentierten, manchmal ohne die Grenzen des Mediums oder ihrer eigenen zu verstehen.

Aus dieser Perspektive hat das Earnest Evans Collection definitiv einen intrinsischen Wert. Für alle, die sich für Spielegeschichte interessieren, kann die Sammlung als digitales Mausoleum aus unerfüllten Ambitionen, halbherzigen Ideen und Spielmechaniken gesehen werden, die sich bei ihrer Erstveröffentlichung bereits veraltet und alt anfühlten. Es ist wie eine Zeitkapsel aus den frühen 90ern – einer Zeit, in der coole Anime-Mädels und aufwendige Zwischensequenzen als genug galten, um ein Spiel zu verkaufen.

Am Ende ist Earnest Evans Collection nicht der Rückgriff auf die großen Spiele von früher, wie ich es mir erhofft hatte. Vielmehr ist es eine Erinnerung daran, dass es für jedes alte Retro-Spiel, das wir lieben und nostalgisch betrachten, auch viele unfertige Nachahmer gab. Spiele, die es versuchten, es aber nicht ganz bis zum Ende schafften. Und vielleicht liegt genau darin Earnest Evans' eigentliches Verdienst, dass er uns daran erinnert, dass nicht alles in der Vergangenheit besser war.