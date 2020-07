Early-Access-Countdown: In zwei Wochen startet Ooblets auf PC und Xbox One

Vor zwei Wochen haben die Entwickler von Glumberland wieder einmal von sich hören lassen und einen baldigen Early-Access-Start des bunten Spiels Ooblets versprochen. Gestern haben wir den genauen Termin erfahren, der in zwei Wochen angesetzt ist. Ooblets wird am 15. Juli auf dem PC (im Epic Games Store) und auf der Xbox One "veröffentlicht" (sagen die Entwickler). Was in dieser frühen, unfertigen Spielversion alles enthalten ist und welche Überraschungen wir in den kommenden Monaten bis zur Fertigstellung des Projekts erwarten dürfen, das wurde bislang leider nicht kommuniziert.

