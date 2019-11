Early Access von Minecraft Earth in Deutschland, Österreich und Schweiz

Minecraft könnt ihr ab sofort in der Augmented Reality erleben, denn die Xbox Game Studios haben uns heute über den Frühstart von Minecraft Earth unterrichtet. Das Spiel ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Android- und iOS-Geräten verfügbar - allerdings nur in der unfertigen Early-Access-Spielversion. Bis Ende des Jahres soll der Titel "auf dem gesamten Globus" verfügbar sein, schreibt der Hersteller.

Seit der geschlossenen Beta sind einige Neuerungen zum AR-Spiel von Mojang hinzugekommen. Es gibt "Abenteuer" genannte, prozedural generierte Dungeons, die von eurem Team immer nur für kurze Zeit erkundet werden können. Spieler dürfen sich zudem über neue Tier-Varianten freuen und gefundene Erze zusammenschmelzen. Minecraft Earth ist kostenlos auf iOS und Android spielbar.