Early Access: Atlas trudelt am 8. Oktober auf Xbox One ein

Grapeshot Games sind die Macher von ARK: Survival Evolved und sie haben keinen guten Ruf. Das Studio bringt ihre Spiele unfertig und viel zu früh auf den Markt, es kümmert sich kaum um die Behebung bestehender Probleme und insgesamt haben wir den Eindruck, dass das Team lieber an Dingen arbeitet, sich besser verkaufen lassen, als Updates. Atlas ist das neueste Projekt von ihnen und es wird versuchen, eine riesige, vollständig erforschbare, offene Online-Welt zu präsentieren. Wenn ihr beispielsweise eine fremde Insel erkundet, sollt ihr am Ende mit all dem interagieren können, was die Spieler vor euch dort errichtet haben. Soweit die Theorie.

Das Spiel ist schon seit einiger Zeit auf dem PC erhältlich und hat die Gemüter aufgrund der zu erwartenden technischen Rohfassung erneut erregt. All diese Probleme bringen eine fast ungenießbare Spielerfahrung hervor, angesichts dessen selbst unser sehr geduldiger und verständnisvoller Kollege Sam die Flaggen hissen musste und eine explizite Warnung aussprach - und das passiert nicht häufig. Seitdem hat Grapeshot Games mehrere Updates veröffentlicht, um aus diesem Chaos ein funktionierendes Spiel zu machen.

In dieser Woche kündigte das Studio im Inside-Xbox-Livestream von Microsoft an, dass Atlas am 8. Oktober im Zuge der "Xbox Game Preview" auf der Xbox One in die Early-Access-Phase springt. Das Unternehmen verspricht simultane Updates und Inhalte zwischen PC und Xbox One und plant in Zukunft Crossplay zwischen den beiden Plattformen zu ermöglichen. Bitte mit Vorsicht genießen.