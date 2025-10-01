HQ

Ich bin selten überrascht von dem Guten im Bereich der kabellosen Kopfhörer der unteren Mittelklasse. Normalerweise schien die Suche nach Qualität oder einem wirklich coolen Feature unterhalb der Preisklasse von 100 € der Vergangenheit anzugehören. Aber dieser EarFun Tune Pro hat meine Haltung zu allem völlig demontiert. Und ich kann mir immer noch keinen Reim darauf machen.

Um uns ins Bild zu bringen. EarFun Tune Pro ist ein kabelloser HiFi-Ohrschwinger mit ANC. Sie sind recht leicht (289,5 Gramm), haben ein eher nüchternes Design und sind in ihrem Außendesign wirklich nicht sehr auffällig. Ihr Kopfbügel mit Ohrpolster hat einen Metallkern mit einer Kunststoffabdeckung und leichten Besätzen an den Gelenken. Die Materialien sehen königlich aus, stehen aber auch nicht für Premium-Qualität. Auch die Bedienung ist sehr einfach: Eine MFB-Taste zum Koppeln mit Bluetooth-Empfängern, zwei für die Lautstärke und eine zum Aktivieren oder Deaktivieren der aktiven Geräuschunterdrückung. Ich halte sie für funktionale und sehr budgetfreundliche Lösungen, um den Endpreis nicht zu erhöhen. Glücklicherweise steckt viel unter der Haube dieser Tune Pros, und fast alles davon ist gut.

Der EarFun Tune Pro bewegt sich mit einer Frequenz von 2,4 GHz und hat eine Reichweite von etwa 15 Metern bei einer Übertragung von weniger als 7dBm, sofern sich keine Hindernisse dazwischen befinden. Da die Kopfhörer nicht schwer sind, vergisst man leicht, dass man sie trägt, wenn die Zeit während einer langen Hör- oder Arbeitssitzung vergeht. Sie sind mit Bluetooth 5.4 sehr einfach zu koppeln, so dass Sie auch mit mehreren Geräten gleichzeitig eine Verbindung herstellen können. Ideal, wenn Sie Anrufe entgegennehmen und gleichzeitig den Ton Ihres PCs eingeschaltet lassen möchten.

Und wenn wir schon beim Thema Funktionen sind: Das integrierte Game Mode verfügt über einen Extreme Low Latency -Modus, der über die Earfun Audio -App aktiviert werden kann, und das Cinema Mode verbessert auch die räumliche Klangqualität erheblich. Wenn Sie auch die Streaming-Qualität verbessern möchten, gibt es auch eine kabelgebundene Option (im Lieferumfang enthalten).

Die Qualität ist in Ordnung. Ich habe weder die Klarheit meiner üblichen OMEN 50L auf dem PC noch den Bass erwartet, den ich von meinen JBL Tour Pro 3 Ohrhörern bekomme, aber sie klingen alles andere als mittelmäßig. Wo ich vielleicht weniger beeindruckt war, ist die Bassausgabe, beim Ausprobieren verschiedener Musikgenres, ich verstehe, dass es nicht gelingt, diesen Nachhall bei niedrigen Frequenzen zu erreichen.

Also, was ist die Magie dieser EarFun Tune Pro ? Was lässt dieses Modell bei den Haupthändlern wie Amazon immer als ausverkauft erscheinen? Die Antwort liegt in der Akkulaufzeit, die wirklich verrückt ist. Die technischen Daten geben an, dass es 1.100 mAh sind und eine Akkulaufzeit von 80 Stunden bei aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 120 Stunden bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung versprechen. Eine ziemlich gute NCA, übrigens. Denken Sie daran, dass es sich immer um kabellose Kopfhörer mit einem offiziellen Preis von etwa 80 Euro handelt, obwohl Sie sie auf der EarFun-Shop-Seite sogar unter 60 Euro reduziert finden können, und mit dieser Autonomie schlägt EarFun Tune Pro alle Kopfhörer der Konkurrenz. Es ist konkurrenzlos.

Tatsächlich wurde das Gerät, das wir für diesen Test haben, nicht ein einziges Mal aufgeladen, seit wir es in die Hände bekommen haben, und das war im Frühsommer. Erst jetzt, Monate später, haben wir das erste Signal "schwache Batterie" erhalten und mussten überall nach dem Ladekabel in der Box suchen (obwohl wir jedes hätten verwenden können, da es sich um einen USB-C-Eingang handelt).

Ich hätte diesen Text schon vor Wochen widmen können, indem ich darüber spreche, dass das EarFun Tune Pro ein bemerkenswertes Mehrzweck-Headset ist, sowohl zum Musikhören als auch zum Entgegennehmen von Anrufen und zur Teilnahme an Telearbeitsbesprechungen mit guter Mikrofonkadenz. Toll, wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte, aber dann wäre mir nicht wirklich bewusst gewesen, welch enormen Komfort es mit sich bringt, ein kabelloses Headset zu haben, bei dem man das Aufladen des Akkus vergessen und trotzdem täglich nutzen kann. Ein Purist des perfekten, reinen Klangs wird sie als eine weniger interessante Option ansehen, aber ich denke, die meisten Benutzer werden diese EarFun Tune Pro eine viel attraktivere Option finden als andere mit einem größeren Namen dahinter.