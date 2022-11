EA-Details zum FIFA 23-WM-Update

HQ

Die Weltmeisterschaft beginnt in wenigen Wochen. Dieses riesige globale Turnier, das in Katar und in den letzten Monaten des Jahres stattfindet, wird im neuesten Fußball-Outing von EA Sports, FIFA 23, gefeiert. Vor dem WM-Debüt hat EA nun Details darüber bekannt gegeben, wann das WM-Update eintreffen wird und was es beinhalten wird.

Dieses Mal können sich die Spieler auf ein kostenloses Update freuen, das nächste Woche am 9. November eintrifft und bis Ende Dezember läuft. Uns wird eine Sammlung neuer Inhalte versprochen, darunter ein Online-Turniermodus, in dem sich die Spieler als eine der 32 teilnehmenden Nationen für eine Chance auf Ruhm und Ehre rüsten können.

Darüber hinaus wird es ein FIFA World Cup: Live-Erlebnis geben, das es den Spielern ermöglicht, die Action im wirklichen Leben zu verfolgen und dann einzuspringen, wenn sie es für richtig halten, selbst Geschichte zu schreiben, indem sie das Ergebnis eines vergangenen Spiels ändern.

Ansonsten wird uns ein Modus für Ihre FIFA Fussball-Weltmeisterschaft versprochen, der dem Live-Erlebnis ähnlich zu sein scheint, außer dass Sie jetzt tatsächlich die Kontrolle über ein Team übernehmen können, um den Rest des Turniers als sie zu spielen.

Es wird auch eine Auswahl an Ultimate Team-Urlaubsangeboten geben, die vom 11. November bis zum 23. Dezember laufen, darunter Live-Gegenstände mit Fortschritt sowie Team-Kits, Stadionverbände, Grafiken, Spielbälle, spezielle Kommentare und mehr.

Sie denken vielleicht, dass dies bereits genug ist, aber es wird auch ein World Cup Path to Glory-Event geben, das vom 11. bis 23. November stattfindet, bei dem Ultimate Team-Spieler nach benutzerdefinierten WM-Helden Ausschau halten können, die sie ihrer Sammlung hinzufügen können. Und da die Weltmeisterschaft zu Ende geht, wird EA die Mitglieder eines Teams des Turniers mit dauerhaft aufgewerteten Gegenständen auszeichnen.

Während es wahrscheinlich Unterschiede geben wird, wird uns ein ähnliches Maß an Unterstützung für die Frauen-Weltmeisterschaft versprochen, wenn diese im Sommer 2023 stattfindet.