EA zeigt jährliche Aktualisierungen im Juli

You're watching Werben

Electronic Arts hat am Abend den Zeitpunkt ihrer E3-Ersatzveranstaltung bestätigt. Sie werden auch in diesem Jahr eine "EA Play"-genannte Online-Show vorbereiten, die am 22. Juli stattfindet. Die Uhrzeit kennen wir nicht, da solche Details aktuell noch nicht festzustehen scheinen. Gleiches gilt für das Programm, denn das Unternehmen verrät nicht, worauf sich die Spieler bei dieser Veranstaltung freuen dürfen. Sicher habt ihr schon selbst ein paar Ideen - wir tippen auf Battlefield, FIFA 22, ein paar Sportspiele und Apex Legends.