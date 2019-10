EA zeigt heißen Dampf auf Twitter

In letzter Zeit haben wir Hinweise aufgeschnappt, die nahelegen, dass zwischen Origin und Steam, den beiden Distributionsplattformen von Electronic Arts, bzw. Valve, neue Programmierschnittstellen gelegt werden. Das sehen manche Spieler als Anzeichen dafür an, dass Steam-Kunden EA-Spiele bald auf direktem Wege kaufen und über Steam spielen werden dürfen. Ein lustiger Beitrag des Publishers könnte als zustimmender Teaser in diese Richtung verstanden werden, man muss aber zugegeben etwas Fantasie mitbringen...

EA hat auf ihren sozialen Medien einen kurzen Videobeitrag geteilt, der eine Tasse mit dem Firmenlogo zeigt. Darin befindet sich offenbar ein heißes Getränk, weshalb Dampf aus dem Gefäß austritt. Die Verbindung zum eingangs erwähnten Thema findet man im Dampf, auf Englisch Steam. Das ist jetzt keine Hiobsbotschaft, aber die Hinweise sind schon relativ deutlich und wir haben in der Vergangenheit schon weitaus merkwürdigere Hinweise gesehen...