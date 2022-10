EA zeigt die Anpassungssuite von Need for Speed Unbound

HQ

Einer der Bereiche, auf die EA und Criterion viel Wert zu legen scheinen, wenn es um das kommende Need for Speed Unbound geht, ist definitiv die Anpassungssuite und die Methoden, mit denen Spieler jedes Auto zu ihrem eigenen machen können. Zu diesem Zweck wurde ein neuer Trailer vorgestellt, der einen Einblick in die Möglichkeiten gibt, wie Spieler ein Auto personalisieren können, bevor sie damit auf die Straße gehen.

Uns wurde gesagt, dass es über 10.000 Anpassungsoptionen gibt, darunter Wraps, Felgen, Cutaways, Aufkleber, Fahreffekte, benutzerdefinierte Audiosamples, Signatur-Tags und mehr. Unnötig zu sagen, dass Sie viele Möglichkeiten haben sollten, einem Auto ein einzigartiges Flair zu verleihen, bevor Sie es nach Lakeshore City bringen und versuchen, einige Rennen zu gewinnen.

Seht euch alle neuen Anpassungsoptionen in den Trailern in den Instagram-Videos des Spiels unten an.