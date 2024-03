EA zahlt Universitätsfußballspielern 600 US-Dollar, um in EA Sports College Football 25 aufzutreten

HQ

Es wurde enthüllt, dass EA die studentischen Athleten bezahlen wird, die in EA Sports College Football 25 verwendet werden. Aufgrund von Änderungen in den Regeln, an die sich Universitätssportler in der Leistungsklasse halten müssen, dürfen sie nun finanziell dafür entschädigt werden, dass ihr Konterfei im kommenden Sportspiel verwendet wird.

Auf die Frage, wie viel Geld EA ausgibt, um diese Athleten in den Titel zu bekommen, merkt ESPN an, dass Verträge an bis zu 134 Schulen in der ersten Liga des College-Footballs geschickt wurden und dass die Athleten 600 US-Dollar erhalten sollen, damit ihr Konterfei in das Spiel aufgenommen wird.

Der Vertrag soll auch ein Opt-in sein, was bedeutet, dass ein Athlet sich dafür entscheiden kann, dass sein Name, sein Bild oder sein Abbild nicht im Spiel dargestellt wird, oder dass er sich stattdessen gegen zukünftige Ausgaben der Serie entscheidet. Ebenso sollen die Sportler jährlich bezahlt werden.

Es heißt, dass rund 11.000 Spieler in EA Sports College Football 25 vorgestellt werden sollen, was bedeutet, dass EA rund 6,6 Millionen US-Dollar ausgeben wird, um alle auftretenden Athleten zu bezahlen, eine Gebühr, die im Vergleich zu anderen Entwicklungskosten zweifellos gering ist.