EA wird wahrscheinlich Battlefield 6 bei 70 $ halten, da es sich immer noch weigert, die Preise zu erhöhen

HQ

Es scheint, dass EA nicht vorhat, in absehbarer Zeit auf den Trend der 80-Dollar-Spiele aufzuspringen. Als Nintendo und Xbox (eine Zeitlang) beschlossen, dass es an der Zeit war, ihre Spielepreise zu erhöhen, zögerten andere große Unternehmen, ihnen zu folgen.

In der letzten Gewinnbekanntgabe für EA wurde CEO Andrew Wilson nach einem Preisanstieg gefragt. Es scheint jedoch, dass dies in absehbarer Zeit nicht passieren wird. "Wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, unseren Spielern im Laufe der Zeit durch verschiedene Preismodelle einen großen Mehrwert zu bieten, aber es sind noch keine dramatischen Änderungen geplant", sagte er. "Wenn man an alles denkt, von Free-to-Play bis hin zu unseren Premium-Produkten und Deluxe-Editionen, ist unsere Ausrichtung immer darauf ausgerichtet, das gesamte Spektrum der Preisgestaltung abzudecken, damit wir die Spieler bestmöglich bedienen und ihnen den größtmöglichen Mehrwert bieten können."

Gute Nachrichten für Fans von Battlefield 6 also, denn es scheint, dass zumindest die Standard-Edition etwa 70 US-Dollar kosten wird. Es wird natürlich teurere Editionen geben und wahrscheinlich später DLCs kommen, sowie einen Battle Pass und andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, aber die zusätzlichen 10 Dollar sind noch nicht verpflichtend.