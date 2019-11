EA wird im Jahr 2021 "aufregende Remakes von Fan-Favoriten" veröffentlichen

EA wurde im Laufe der Jahre für viele ihrer kreativen Entscheidungen kritisiert, doch auf eine Sache haben sie sich bislang nicht so stark konzentriert - Remakes. Die Brache springt nur allzu gern auf den Nostalgie-Zug der alten Klassiker auf und versucht damit, den größten Fans doppelt und dreifach das Geld aus den Taschen zu ziehen. Dass gerade Mass Effect: Andromeda bei den Fans weniger gut ankam, als die ursprüngliche Trilogie, ist zwar ein bisschen blöd, aber immerhin gibt es neues Futter für die Konsumenten.

An dieser Front scheint sich jedoch einiges zu bewegen: Im aktuellen Finanzbericht spricht das Unternehmen darüber, dass sie ihre Strategie in den kommenden Jahren ändern wollen und die Wünsche der Spieler hören. Aus diesem Grund sollen ab 2021 "aufregende Remakes von Fan-Favoriten" geliefert werden, erklärt der Publisher. Ins Detail geht Electronic Arts bei dieser Ankündigung nicht, deshalb fragen wir euch einfach direkt, welchen alten EA-Titel ihr gerne noch einmal als Remaster oder Remake spielen wollt. Mass Effect, Star Wars: Knights of the Old Republic oder etwas noch Älteres?

Quelle: Twitter.