EA wird eigene Titel kostenlos auf PS5 und XSX upgraden

GTA V ist ein großartiges Spiel, doch das ist nicht der alleinige Grund dafür, warum es sich so unglaublich häufig verkauft hat. Spieler haben es doppelt und dreifach, weil sie es zuerst auf ihrer alten Konsole gespielt haben und später mit ihren Freunden zusammen auf einer der modernen Plattformen spielen wollten. Ein Generationswechsel bringt so etwas manchmal mit sich, doch vielleicht muss das nicht mehr lange der Fall sein.

Microsoft wagt den Sprung und stellt dem Xbox-Ökosystem eine Art Käufergarantie namens "Smart Delivery" zur Verfügung. Entwickler wie CD Projekt Red und Ubisoft haben bereits zugesichert, dass Spieler ihrer kommenden Abenteuer ein kostenloses Next-Gen-Upgrade erhalten werden, sobald sie sich eine neue Konsole zulegen sollten. Diese Spieler müssen ihre Games also nicht doppelt kaufen. Electronic Arts möchte diesem Trend offenbar ebenfalls folgen, was Nutzer sicherlich begrüßen dürften.

Das ist eine der Nachrichten aus dem vierteljährlichen Investorentreffen von Electronic Arts. CFO Blake Jorgensen kommentierte die Möglichkeit neuer generationsübergreifender Veröffentlichungen, ohne näher auf die betroffenen Franchise einzugehen. FIFA 21 ist wohl als naheliegendste Spiel, das mit einem entsprechenden Update versehen werden sollte. Allerdings stehen Entwickler bei der Veröffentlichung auf einer neuen Plattform immer vor der Herausforderung, sich zuerst in die ungewohnte Umgebung einzuarbeiten. Vielleicht wird dann gerade bei einem potentiellen Bestseller eher darauf verzichtet werden... Wir erfahren am 12. Juni mehr darüber, denn an diesem Tag hält EA ihr jährliches EA-Play-Format ab.

Eine Nebennotiz betraf die Anzahl digital verkaufter Videospiele von Electronic Arts. Laut dem Publisher wird mittlerweile jeder zweite Konsolentitel digital verkauft (n=49%). Wie der Analyst und Insider Daniel Ahmad erinnert, ist dieser Bereich in den vergangenen sieben Jahren massiv gestiegen: "Zu Beginn dieser Generation hat der digitale Download durchschnittlich nur etwa 5-10 Prozent [der Gesamtverkäufe] ausgemacht". Grundsätzlich hat sich die Art und Weise, wie Leute ihre Spiele kaufen, in den letzten Jahren also massiv gewandelt und deshalb gehen wir davon aus, dass es sich in der nächsten Generation nicht plötzlich verändern wird.

Quelle: DualShockers.