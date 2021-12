EA will Battlefield-Franchise in facettenreiches Universum verwandeln

HQ

Auch wenn Battlefield 2042 einen ziemlich schlechten Start hatte, der den Titel sogar in die Charts der am <a href=https://www.gamereactor.de/battlefield-2042-gehort-nach-nur-einem-wochenende-zu-den-am-schlechtesten-bewerteten-steamspielen/" title="Battlefield 2042 is in Steam's top ten worst-rated games of all-time" target="_blank">schlechtesten bewerteten Steam-Spiele</a> beförderte, so ist und bleibt es eines der größten Franchise von EA. Aus diesem Grund hat der Publisher nun einen stärkeren Fokus auf Battlefield angekündigt. Dabei soll die Serie in ein ''Battlefield-Universum'' umgewandelt werden, das während der Entwicklung von verschiedenen Studios unterstützt wird.

Wie GameSpot berichtete, ist EA darauf aus eine Vielzahl verschiedenster Battlefield-Spiele zu erschaffen. Wir vermuten dies könnten bedeute, dass wir stets einen modernen, einen am Weltkrieg angelehnten, sowie einen futuristischen Shooter erhalten. Dabei könnte jede Serie von einem anderen EA-Studio übernommen werden und DICE wäre nicht mehr alleinig für sämtliche Projekte verantwortlich.

Bisher gibt es keine Informationen zu den Einzelheiten, es wurde jedoch bereits angemerkt, dass die verschiedenen Studios in Nordamerika und Europa basiert sein werden.

Dieser Umschwung kommt zusammen mit der Ankündigung, dass Respawn Entertainments Chef Vince Zampella zukünftig das Battlefield-Franchise weiterentwickeln würde. Zeitgleich verlässt Oskar Gabrielson, zuvor DICE General Manager die Reihen von EA.