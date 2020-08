EA verwandelt Die Sims 4 in feuchten Star-Wars-Traum

Wir sind nicht ganz davon überzeugt, dass der heutige, rein digitale Gamescom-Stream ein großer Erfolg war, aber es gab ein paar wirklich coole popkulturelle Überraschungen. Doc Brown aus Zurück in die Zukunft war zu Gast bei der Surgeon-Simulator-2-Demonstration und ein Brückenbausimulator macht ein Crossover mit The Walking Dead... Die wahrscheinlich größte Überraschung von allen war jedoch die neue Die-Sims-4-Erweiterung, mit der wir die weit, weit entfernte Galaxie von George Lucas erneut besuchen dürfen. Das Add-On heißt Star Wars: Reise nach Batuu und es kleidet unsere Sims als Rebellen oder Sturmtruppler ein. In dem Paket steckt enorm viel Fan-Service mit Lichtschwertern, R2-D2 und vielem, vielem mehr. Ab dem 8. September könnt ihr das Paket spielen, der Preis ist noch unbekannt.

