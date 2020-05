EA versichert, dass Entwicklung von Battlefield 6 gut verläuft

DICE hat in den letzten Jahren viel um die Ohren gehabt, denn die meisten ihrer Projekte haben den einen oder anderen Fan enttäuscht zurückgelassen. Sowohl Star Wars Battlefront II als auch Battlefield V konnten aus diesem Grund nicht die hohen Verkaufserwartungen von Electronic Arts erfüllen, trotzdem blickt der Publisher optimistisch in die Zukunft. Aktuell arbeitet das Studio an Battlefield 6, das nächstes Jahr erscheinen wird. Im jüngsten Investorentreffen verriet EA, dass die Entwicklung des Shooters planmäßig voranschreite:

"Battlefield kommt sehr gut voran", so CEO Andrew Wilson. "Wir sind begeistert von dem, was das Team leistet. Noch einmal: Wie das Team derzeit im Kontext der Work-at-Home-Umgebung großartige Unterhaltung entwickelt, hat sich als inspirierend erwiesen. Ich freue mich darauf, sobald es nächstes Jahr kommt."