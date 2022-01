EA und Respawn kündigen drei neue Star-Wars-Spiele an

HQ

2023 endet eine Vereinbarung zwischen Electronic Arts und Lucasfilm, die dem Videospielpublisher (EA) seit fast einem Jahrzehnt die exklusiven Veröffentlichungsrechte an Star-Wars-Spielen zugesichert hat. Das Unternehmen wird danach nicht einfach aufhören, das weit, weit entfernte Universum mit Videospielen zu unterstützen, allerdings werden externe Teams auf den Plan treten, um ihre Vision vom Krieg der Sterne (unter den wachsamen Augen von Disney) umzusetzen.

EA, Lucasfilm und Respawn Entertainment haben heute angekündigt, dass sie drei weitere Star-Wars-Titel realisieren wollen. Eine Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order wird bei einem Respawn-Team unter Führung von Stig Asmussen produziert - der hat bereits das Original verantwortet. Dieses Actionspiel ist am weitesten vorangeschritten und wir erwarten, dass wir schon relativ bald etwas dazu hören werden.

Das zweite Projekt ist ein First-Person-Shooter von einem Team, das von Peter Hirschmann angeführt wird. Er war der Game Director von Medal of Honor: Above and Beyond und über die Jahre hat er verschiedene Star-Wars-Titel begleitet.

Die letzte Ankündigung ist eine kleine Überraschung, denn hierbei handelt es sich um ein Strategiespiel. Da Respawn mit diesem Genre keine Erfahrung hat, werden sie lediglich als unterstützende Fraktion zur Seite stehen, während das Studio Bit Reactor den Hauptteil der Entwicklung übernimmt. Das ist das Team vom ehemaligen Firaxis-Entwickler Greg Foerstch, der ein Faible für rundenbasierte Strategie im Xcom- oder Civilization-Stil hat.

Die letzten beiden Projekte werden noch einige Zeit auf sich warten lassen, doch zu Star Wars Jedi 2 könnte es vielleicht schon am 4. Mai Informationen geben...