EA taucht tief in die Ultimate Team-Ergänzungen von EA Sports FC 24 ein

Während es einige Kritik von Fans an der Art und Weise gab, wie EA sein Fußballformat im neu gebrandeten EA Sports FC 24 im Vergleich zu FIFA 23 weiterentwickelt, mit vielen Änderungen und Fokus auf Ergänzungen außerhalb des Spielfelds, sind sich alle einig, dass Ultimate Team viel zu erwarten hat.

In EA Sports FC 24 wird EA eine Menge neuer Features in Ultimate Team einbauen, darunter das PlayStyles-Gameplay-System und die neue Evolutions-Mechanik, mit der ihr Karten im Laufe der Saison verbessern könnt. Aber um dies hinzuzufügen, wird Ultimate Team auch mit einer Menge Frauenfußballstars unterstützt, die sich dem Kampf anschließen, was die Art und Weise, wie Sie einen Kader aufbauen können, massiv erweitert.

Da viele Änderungen für diesen kommenden Titel versprochen wurden, hat EA viele dieser neuen Ultimate Team-Ergänzungen in einem neuen Deep Dive angesprochen, den Sie sich unten vollständig ansehen können.