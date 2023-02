EA storniert Battlefield Mobile

Eine Welle enttäuschender Gaming-Nachrichten hat uns kürzlich getroffen, und unter den Geschichten rund um die Absage von Apex Legends Mobile und die Verzögerung von Star Wars Jedi: Survivor habt ihr vielleicht die Ankündigung verpasst, dass auch Battlefield Mobile eingestellt wird.

Wie von VentureBeat berichtet, scheint es, dass EA mit Battlefield einen einheitlicheren Ansatz anstrebt, damit Spieler von verschiedenen Plattformen aus demselben Spiel beitreten können.

Respawn sagte in einer Erklärung bezüglich der Absage, dass "wir evaluieren, wie Mobile in unsere Strategie passt ... Wir sind weiterhin fest entschlossen, das enorme Potenzial von Battlefield zu erschließen. Wir arbeiten hart an der Weiterentwicklung von Battlefield 2042 und befinden uns in der Vorproduktion unserer zukünftigen Battlefield-Erlebnisse in unseren verschiedenen Studios auf der ganzen Welt."

Battlefield Mobile war noch nicht offiziell gestartet, daher könnte es weniger enttäuschend sein, herauszufinden, dass es nicht das Licht der Welt erblicken wird, verglichen mit der Nachricht, dass Apex Legends Mobile geschlossen wird. Dennoch wird es wahrscheinlich diejenigen enttäuschen, die das Battlefield-Erlebnis von ihrem mobilen Gerät aus wollten.