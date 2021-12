EA stoppte Entwicklung eines Harry-Potter-MMOs, weil sie nicht an die Marke geglaubt haben

HQ

Das Harry-Potter-Universum wirkt auf dem ersten Blick wie geschaffen für Spielinterpretationen, doch abgesehen von einigen Lizenztiteln, die auf den bekannten Kinofilmen basieren, schwächelt das Franchise an dieser Front. Hogwarts Legacy möchte das ändern, doch es ist nicht das erste Großprojekt der Marke. Publisher EA hat schon vor einigen Jahren ein Harry-Potter-MMO in Auftrag gegeben, die Entwicklung des Titels allerdings abgebrochen, teilte der ehemalige Director of Product Marketing Kim Salzer im Gespräch mit dem Twitch-Streamer The Real Brandolorian mit:

„Ein großes [Projekt] für mich, weil ich persönlich daran beteiligt war und es eine große IP ist, die weiterlebt, ist ein [MMO] für Harry Potter. [Es sollte] eine Kombination aus Offline/Online werden und [wir] wollten tatsächlich physische Sachen an die Kinder verschicken, wie Preise und Schleifen und so. [Es wurde] gründlich recherchiert, [wir waren] sehr zuversichtlich an den Erfolg. Aber es wurde - und da [fällt mir] kein besserer Begriff ein - getötet, weil EA zu dieser Zeit Veränderungen durchmachte. Sie wussten einfach nicht genug und haben nicht daran geglaubt, dass dieses geistige Eigentum länger als ein oder zwei Jahre halten würde."