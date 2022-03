EA stoppt Verkauf von Spielen in Russland für Dauer des Ukraine-Kriegs

HQ

Aufgrund der anhaltenden Militäroffensive Russlands in der Ukraine haben sich verschiedene Firmen aus aller Welt dazu entschlossen, die Angreifer zu boykottieren. EA hat bereits russische und weißrussische Teams aus bestimmten Spielmodi in den aktuellen FIFA- und NHL-Spielen entfernt, um Druck auf die spielende Bevölkerung dieser Regionen aufzubauen, und vor einigen Tagen weitete die Firma die Sanktionen aus. Das Unternehmen kündigte an, dass sie den Verkauf der eigenen Spiele in Russland und Weißrussland bis zum Ende der Angriffe einstellen:

"Wir haben die Entscheidung getroffen, den Verkauf unserer Spiele und Inhalte, einschließlich virtueller Währungspakete, in Russland und Weißrussland einzustellen, solange dieser Konflikt andauert. Infolgedessen werden unsere Spiele und Inhalte nicht länger im russischen Online-Store auf Origin oder in der EA-App zum Verkauf stehen [...]. Wir arbeiten außerdem mit unseren Partnern zusammen, um unsere Titel von anderen [Plattformen] zu entfernen und den Verkauf neuer In-Game-Inhalte in dieser Region zu stoppen."

Letzte Woche beschlossen viele Videospielfirmen, gegen Russlands Aggressionen in der Ukraine zu protestieren, indem sie das Land auf verschiedene Weise boykottierten. Dazu gehören Disney, Warner, Netflix, Spotify, Microsoft, Apple, Intel und CD Projekt Red.