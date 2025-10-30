EA stellt Gewinnmitteilungen ein, nachdem es im letzten Quartal einen Umsatzrückgang von 13 % gemeldet hat

HQ

Ein weiteres Quartal ist vergangen und ein weiterer Blick auf die größten Namen der Gaming-Branche und ihre Finanzen. Leider scheint dies das letzte Mal zu sein, dass wir uns den Ergebnisbericht von EA ansehen, denn da das Unternehmen von den saudischen PIF, Silver Lake und Affinity Partners aufgekauft wurde, wird es in Zukunft ein privates Unternehmen sein.

Wenn wir uns den Finanzbericht ansehen, sehen wir, dass der Gesamtumsatz von EA 1,818 Milliarden betrug, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies gilt jedoch nur für den Zeitraum zwischen Juli und September. Es gibt eine Erwähnung des massiven Erfolgs von Battlefield 6 und eine Feier zur Veröffentlichung von Skate, aber diese Spiele haben die Zahlen, die wir im neuesten Dokument sehen, nicht beeinflusst.

Sie haben EA-CEO Andrew Wilson jedoch einige sehr nette Dinge über die Zukunft des Unternehmens gesagt. "In unserem breiten Portfolio - von EA Sports über Battlefield und Die Sims bis hin zu Skate - schaffen unsere Teams weiterhin hochwertige Erlebnisse, die Spieler auf der ganzen Welt verbinden und inspirieren", sagte er. "Die Kreativität, Leidenschaft und Innovation unserer Teams stehen im Mittelpunkt unseres Handelns."

Das könnte eine der letzten Botschaften von Wilson in Form eines Gewinnberichts sein. Obwohl wir oft gerne einen Blick auf diese Finanzdaten werfen, zeigen die Unternehmen sie meistens in erster Linie für Investoren, und da EA bald im Besitz des oben genannten Konsortiums sein wird, müssen die Berichte nicht öffentlich zugänglich sein.