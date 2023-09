EA Sports WRC Vorschau: Alle Informationen zur Rückkehr von Codemasters zur Rallye

HQ

Nach einigen Jahren offizieller WRC-Spiele, die vom französischen Entwickler Kylotonn Games entwickelt wurden, werden EA und das Dirt Rally-Studio Codemasters nun ab dem 31. Oktober den Staffelstab übernehmen. Das Spiel, das als Dirt Rally 3.0 geboren wurde, heißt jetzt EA Sports WRC und nach vier Jahren Entwicklungszeit sieht es endlich fertig und bereit für eine Veröffentlichung im Herbst aus.

Wir bei Gamereactor hatten die Gelegenheit, es zu spielen und mit dem Studio zu sprechen, und haben ein größeres Interview mit Produzent Ross Gowing im Aufbau und in Vorbereitung, was bedeutet, dass wir stattdessen in diesem Artikel ein wenig darüber schreiben, worüber wir bisher tatsächlich sprechen können.

78 Autos und 204 Etappen bei 18 Rallyes erwarten dich im ersten offiziellen WRC-Spiel von Codemasters.

EA Sports WRC erscheint am 31. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S für alle, die das Spiel vorbestellt haben, aber diejenigen, die es noch nicht getan haben, müssen bis zum 3. November warten. Es wird 17 Rallyes geben, von denen 13 direkt aus der laufenden WRC-Saison 2023 stammen. Diese Länder sind:

Portugal



Sardinien



Kenia



Monte Carlo



Schweden



Kroatien



Estland



Finnland



Griechenland



Mexiko



Japan



Chile



Mitteleuropa (nach der Veröffentlichung als kostenloser DLC veröffentlicht)



Zusätzlich zu den offiziellen WRC 2023-Ländern hat Codemasters auch fünf zusätzliche Rallyes in EA Sports WRC aufgenommen, und diese fünf wurden aus Rechtegründen wie folgt benannt:



Iberia (Frankreich)



Skandinavien (Norwegen)



Pacifico (Neuseeland/Australien)



Ozeanien (Indonesien)



Mediterraneo (Spanien)



Jedes dieser 18 Länder wird mindestens 35 Kilometer einzigartige Straße enthalten, was bedeutet, dass das Spiel als Ganzes 65 Meilen einzigartige Straße bieten wird, was mehr als dreimal so viel ist wie Dirt Rally 2.0, einschließlich aller DLCs für dieses Spiel. Die Strecken basieren alle auf echten WRC-Strecken/Straßen, obwohl derzeit nicht alle für den Wettbewerb genutzt werden. Codemasters hat mit Hilfe von GPS-Messungen, Satellitenbildern, Luftbildern, Filmen und Hunderttausenden von Fotos Tonnen klassischer WRC-Strecken nachgebildet und es wird zum Start 204 Strecken im Spiel geben.

Die Asphaltphysik war der schlimmste Teil von Dirt Rally 2.0 und wurde jetzt von Grund auf neu gestaltet.

Wenn es um die Fahrzeugauswahl geht, wird es 78 Autos geben, das sind zwei Fahrzeuge weniger als in Dirt Rally 2.0. Dies hat in erster Linie damit zu tun, dass Codemasters die Rally GT-Klasse mit Mustangs und Aston Martins komplett überspringt und sich stattdessen auf echte WRC-Autos konzentriert, einschließlich der drei Rally1-Stall-Hybridautos, die in der diesjährigen WRC-Saison um den Meistertitel kämpfen.

Alle Straßen (65 Meilen einzigartige Straße) basieren auf echten WRC-Strecken.

Es gibt Etappen in EA Sports WRC, die 20 Minuten in der schnellsten Autoklasse des Spiels (Rally1) dauern.

Die Physik des Autos stammt aus Dirt Rally 2.0, wurde aber natürlich verbessert.

EA Sports WRC ist das erste Spiel von Codemasters, das auf Unreal Engine und auf Unreal Engine 4.9 basiert, um genau zu sein. Die Änderung der Grafiktechnologie wurde bereits Ende 2019 vorgenommen, da das selbst gebaute Ego Engine Entfernungen von mehr als etwa zwei Meilen nicht bewältigen kann, was zusammen mit der Einfachheit des Editors von Unreal der Hauptgrund für die Änderung war, der es dem Team ermöglicht, weitaus mehr Straßen zu bauen als je zuvor.

WRC-Fahrzeugliste



Ford Puma Rally1 HYBRID



Hyundai i20 N Rally1 HYBRID



Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID



WRC2-Autos





Citroën C3 Rally2



Ford Fiesta Rally2



Hyundai i20 N Rally2



ŠKODA Fabia Rally2 Evo



ŠKODA Fabia RS Rally2



Volkswagen Polo GTI R5



Junioren-WRC





Ford Fiesta Rally3



World Rally Cars 2017-2021





Ford Fiesta WRC



Volkswagen Polo 2017



World Rally Cars 1997-2011





Citroën C4 WRC



Citroën Xsara WRC



Ford Focus RS Rally 2001



Ford Focus RS Rally 2008



MINI Countryman Rally Edition



Mitsubishi Lancer Evolution VI



Peugeot 206 Rallye



Seat Córdoba WRC



ŠKODA Fabia WRC



SUBARU Impreza 1998



SUBARU Impreza 2001



SUBARU Impreza 2008



Rally2





Ford Fiesta R5 MK7 Evo 2



Peugeot 208 T16 R5



HINWEIS: Alle WRC2-Fahrzeuge können an Veranstaltungen der Rally2-Fahrzeugklasse teilnehmen.

Rally4 Cars





Ford Fiesta MK8 Rally4



Opel Adam R2



Peugeot 208 Rally4



Renault Twingo II



NR4/R4





McRae R4



Mitsubishi Lancer Evolution X



SUBARU WRX STI NR4



S2000





Fiat Grande Punto Abarth S2000



Opel Corsa S2000



Peugeot 207 S2000



S1600





Citroën C2 Super 1600



Citroën Saxo Super 1600



Ford Puma S1600



Renault Clio S1600



F2 Kit Cars





Ford Escort Mk 6 Maxi



Peugeot 306 Maxi



Renault Maxi Mégane



Seat Ibiza Kit Car



Opel Astra Rallye-Auto



Volkswagen Golf IV Bausatzwagen



Gruppe A





Ford Escort RS Cosworth



Lancia Delta HF Integrale



Mitsubishi Galant VR4



SUBARU Impreza 1995



SUBARU Legacy RS



Gruppe B (4WD)





Audi Sport quattro S1 (E2)



Ford RS200



Lancia Delta S4



MG Metro 6R4



Peugeot 205 T16 Evo 2



Gruppe B (RWD)





BMW M1 Procar Rallye



Lancia 037 Evo 2



Opel Manta 400



Porsche 911 SC RS



H3 (RWD)





BMW M3 Evo Rally



Ford Escort MK2 McRae Motorsport



Ford Sierra Cosworth RS500



Lancia Stratos



Opel Ascona 400



Renault 5 Turbo



H2 (RWD)





Alpine Renault A110 1600 S



Fiat 131 Abarth Rallye



Ford Escort MK2



Hillman Rächer



Opel Kadett C GT/E



Talbot Sunbeam Lotus



H2 (FWD)





Peugeot 205 GTI



Peugeot 309 GTI



Volkswagen Golf GTI



H1 (FWD)





Lancia Fulvia HF



MINI Cooper S



Opel Nova Sport



Baumeisterautos





WRC-Bauwagen



WRC2 Builder Car



Junior WRC Builder Car



Neben dem Karrieremodus, dem freien Spiel und den täglichen Herausforderungen über den Online-Modus wird EA Sports WRC einen Baumodus enthalten, in dem wir als Rallyefahrer die Möglichkeit haben, unser eigenes Rallyeauto von Grund auf neu zu konstruieren. Die Wahl des Antriebsstrangs, des Motors, der Motorposition, der Dämpfer, der Bremsen und der Karosserieteile wird natürlich dazu führen, dass wir viele fantasievolle Kreationen auf den Online-Servern von Codemasters sehen. Das Team hat es geschafft, die Physik des Autos auf Unreal Engine zu übertragen und dort das Gefühl von Gewicht und Reibung zu polieren, zu trimmen und zu verfeinern. Einer der am meisten kritisierten Teile von Dirt Rally 2.0 war zweifellos die Asphaltphysik, die für dieses Spiel von Grund auf neu geschrieben wurde.

Diese Woche werden wir unser großes Interview mit Codemasters veröffentlichen können.