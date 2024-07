EA Sports WRC, um im Oktober eine große Erweiterung zu erhalten

Unsere Hoffnungen für EA Sports WRC 24

am 29. April 2024 um 16 Uhr ARTIKEL. Von Petter Hegevall

F1 24 erscheint im Mai und danach ist es höchstwahrscheinlich an der Zeit, dass Codemasters WRC 24 präsentiert. Was können wir erwarten und was denken wir darüber?