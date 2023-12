EA Sports WRC Saison 2 bringt eine brandneue Mitteleuropa-Rallye als Hauptmerkmal

Plus 60 Momente, neue Rallyepass-Gegenstände und allgemeine Verbesserungen.

Wir sprechen mit Codemasters über EA Sports WRC

am 28. September 2023 um 17 Uhr ARTIKEL. Von Petter Hegevall

Es wurde also endlich angekündigt, das Spiel, das wir bei Gamereactor im Februar zum ersten Mal in der Vorschau sehen konnten, und in diesem Interview sprechen wir mit Produzent Ross Gowing und Designer und WRC 2-Sieger John Armstrong.