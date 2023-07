EA Sports UFC 5 offiziell angekündigt

EA Sports UFC 4 wurde 2020 veröffentlicht und erhielt ziemlich gemischte Kritiken. Aber dies ist nicht das typische jährliche EA-Franchise, und jede neue Installation ist mehr als nur ein aktueller Kader und ein neues Gimmick.

Das bedeutet, dass wir seit drei Jahren keine richtige Fortsetzung bekommen haben, da die Entwicklung Zeit braucht, und deshalb freuen wir uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir kurz davor stehen, eine neue Installation in dieser Serie zu bekommen. Am Wochenende wurde auf Instagram ein kurzer Teaser geteilt, in dem EA Sports UFC 5 angekündigt wurde, das im September eine richtige Inhaltsenthüllung erhält.

Etwas, auf das man sich vielleicht freuen kann? Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie sich erhoffen?