EA Sports UFC 5 erhält ein offizielles Deep-Dive-Video

HQ

Ende dieses Monats, am 27. Oktober, öffnet EA mit der Veröffentlichung von EA Sports UFC 5 eine Dose guten alten Whoop-Ass. Wir wissen bereits, dass die Spiel-Engine auf Frostbite umgestellt wurde, was enorme grafische Verbesserungen mit sich bringen wird, aber es geht nicht nur darum, was ihr sehen könnt, was dieses Mal verbessert wurde.

Wir haben jetzt ein langes Video von 12+ Minuten mit einer ausführlichen offiziellen Präsentation. Hier erhalten wir einen Überblick über die Finisher, wie die Kämpfer von Schaden betroffen sind, charakteristische Walkouts und vieles mehr.

Wenn du UFC liebst und dich auf EA Sports UFC 5 freust, solltest du dir dieses Video unbedingt ansehen.