Welches Team wurde in FIFA 22 am häufigsten gewählt und wer war in Madden NFL 22 der beste Spieler, wenn man nur die Touchdowns berücksichtigt? Welches Match-Up war in UFC 4 am beliebtesten und wer ist der beste Spieler von NHL 22? All das und weitere Nutzerstatistiken aus dem Jahr 2021 hat EA nun in einer praktischen Infografik mit uns geteilt, die ihr euch unten anschauen könnt.