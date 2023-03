EA Sports PGA Tour zeigt sein Career Mode

HQ

Es dauert nur noch ein paar Wochen, bis EA Sports PGA Tour auf PC und Konsolen erscheint, nachdem es kürzlich eine kurze Verzögerung gab, die es dazu veranlasste, am Masters-Wochenende zu debütieren. Aber mit der bevorstehenden Veröffentlichung hat EA jetzt einen weiteren Blick auf das Spiel geworfen, mit diesem neuen Trailer und Blogbeitrag, der sich um die Career Mode dreht und wie die Spieler ihren Namen in die Golfgeschichte eintragen werden.

Der Blogeintrag bestätigt, dass die Spieler in der Lage sein werden, ihren Charakter weitgehend anzupassen, bevor sie beginnen, wo immer sie im PGA Tour-Kalender stehen, oder sich stattdessen durch die Amateurränge bewegen. Es zeigt auch, dass die Spieler wie beim echten Golf zeigen müssen, dass sie an den besten Turnieren teilnehmen sollten, indem sie den Cut schaffen und Plätze in den Events verdienen, zusätzlich zu der Möglichkeit, eine AI Pairings-Funktion zu verwenden, um neben einem KI-Golfer auf den Platz zu gehen.

Wir erhalten auch einen etwas tieferen Einblick in das RPG-Fortschritts- und Schusstypensystem, das es den Spielern ermöglicht, anspruchsvollere Kurse zu bewältigen, nachdem sie genug aufgelevelt haben, und sogar eine kurze Erklärung der verschiedenen Attribute, die Sie verbessern können, um Ihren Golfer zu verbessern.

Aber Sie können hier mehr darüber lesen oder es im Career Mode-Trailer unten in Aktion sehen.