EA Sports PGA Tour startet im März

EA hat den offiziellen Starttermin für sein kommendes Golfspiel, die EA Sports PGA Tour, bekannt gegeben. Der Titel erscheint am 24. März 2023 und erscheint für PC, Xbox Series und PS5.

Dies kommt gerade zu einem Zeitpunkt, an dem auch ein neuer Trailer für das Spiel veröffentlicht wurde, der etwas Gameplay zeigt und was der Titel bieten wird, wenn er in ein paar Monaten ankommt.

Mit Blick auf die Veröffentlichung hat EA die beiden Ausgaben der EA Sports PGA Tour angekündigt, die verfügbar sein werden. Die Basis-Edition wird natürlich nur das Spiel enthalten, und die Deluxe Edition bietet auch drei Tage Early Access sowie frühen Zugang zum Augusta National Course sowie einen XP-Token, die kosmetische Ausrüstung der Masters, Grand-Slam-Kosmetik, einen Scotty Cameron-Putter, die kosmetische Ausrüstung von The Players und eine Reihe von Premium-Punkten, um weitere kosmetische Goodies zu erwerben.

Und wenn all dies nicht genug EA Sports PGA Tour ist, um sich damit zu beschäftigen, haben wir kürzlich eine Vorschau auf das Spiel veröffentlicht, in der Sie weitere Informationen darüber finden können, wie sich das Golfspiel entwickeln wird.