EA Sports PGA Tour probiert sich an authentischer Darstellung vom Frauengolf

Diversität und Gleichberechtigung nehmen endlich auch in den Sportspielen von EA mehr Aufmerksamkeit ein. Die LPGA (das steht für "Ladies Professional Golf Association") wird Electronic Arts zum Beispiel dabei helfen, das Thema Frauengolf im kommendem Golfspiel des Entwicklers ordentlich zu repräsentieren.

Das Entwicklerstudio aus Florida, USA, wird nicht nur weibliche Profigolferinnen in den Kader aufnehmen, sondern auch den Damengolfwettkampf "Amundi Evian Championship" in EA Sports PGA Tour integrieren. Neben den Turnieren Masters, PGA Championship, U.S. Open Championship und The Open Championship sind somit also fünf große Wettbewerbe im Spiel enthalten.

Wie in FIFA 22 wird EA Sports PGA Tour in diesem Jahr auch endlich eine weibliche Kommentatorin aufnehmen (Iona Stephen) und mit weiblichen Markenbotschafterinnen zusammenarbeiten. Beispielsweise gebe die Profigolferin Jin Young Ko dem Team regelmäßig Feedback, heißt es in der Pressemitteilung. Wenn ihr mit den realen Sportlerinnen nicht zufrieden seid, könnt ihr euch auch eine eigene Golferin im Charaktereditor erstellen.

Das neue Golfspiel von EA Sports im Frühjahr 2022 erscheinen und heute Abend könnten wir möglicherweise neue Informationen dazu erhalten. Die EA-Play-Live-Konferenz des Publishers beginnt um 19:00 Uhr auf Twitch, Youtube und Co (wir begleiten das Online-Event natürlich ebenfalls für euch im GR-Livestream).