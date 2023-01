EA Sports PGA Tour: Groß werden oder nach Hause gehen

HQ

Wenn es um Sport-Videospiele geht, denke ich an Golf in einer ähnlichen Weise wie Simulationsrenntitel. Nicht, dass die beiden in der Realität viel gemeinsam hätten, sondern weil beide Sportarten sind, die ziemlich genau und gut simuliert werden können, bis zu dem Punkt, an dem man wirklich das Gefühl hat, das Sagen zu haben und entweder hinter dem Lenkrad oder auf dem Putting Green. Simulationsrennen haben hier natürlich einen immersiven und realistischen Vorteil, da Sie in Golfspielen nie wirklich die Schlägerschwing-Action ausführen, aber ansonsten ist die Strategie, die Planung eines Schusses und das Verständnis eines Kurses vorhanden. Hinzu kommt, dass Golf wie der Rennsport eine grundsätzlich einfach zu verstehende Sportart ist. Im Motorsport geht es darum, so schnell wie möglich von einem Punkt zum anderen/um eine Strecke zu kommen, während es beim Golf nur darum geht, einen Ball in so wenigen Schlägen wie möglich in ein Loch zu bekommen. Aus diesem Grund sind beide Sportarten brillant als Videospiele, und dies sind Bereiche, die die FIFAs, Maddens, NHLs und so weiter nie ganz erschlossen haben.

Als ich hörte, dass EA die PGA-Lizenz erneut knacken und die beeindruckende Frostbite Engine für ein solches Projekt verwenden würde, war ich fasziniert. Und jetzt, nachdem ich das Spiel bei einem digitalen Presse-Event aus erster Hand gesehen habe, bin ich noch gespannter, wie es sich in der Praxis entwickelt.

Wie EA es ausdrückt, ist dies das "technologisch fortschrittlichste Golfspiel aller Zeiten", und Sie können dies sowohl am Aussehen des Titels als auch an all den Leckerbissen und Doodads sehen, die EA eingebrannt hat, um das Golferlebnis so authentisch wie möglich zu gestalten. Frostbite ermöglicht es dem Entwicklungsteam, die neueste Datenmapping-Technologie zu verwenden, um Kurse so genau wie möglich zu erstellen. Photogrammetrie und GPS-Kartierung, zusätzlich zu den Fotos vor Ort, bedeuten, dass Sie, wenn Sie einen Ball über das Fairway des 9. Lochs in St. Andrews schlagen, feststellen werden, wie der Ball auf seltsame Weise abprallt, um dem holprigen Gelände zu entsprechen. Hinzu kommt, dass jeder Golfplatz auf der ganzen Welt auf verschiedenen geologischen Make-ups gebaut ist, die Art und Weise, wie der Ball mühelos entlang springt, in Pebble Beach in Kalifornien anders sein wird als in der schottischen Heimat des Golfsports. Es sind diese winzigen Details, die die PGA Tour zu einer so aufregenden Prämisse machen, und sie gehen weit über die Physik hinaus.

Die Frostbite-Engine ermöglicht es dem Team, digitale Darstellungen jedes Kurses genau zu erstellen, bis hin zur genauen Platzierung jedes Baumes und wie die Blumen zu verschiedenen Jahreszeiten auf einem Kurs blühen. Die Menschenmengen können auch so angepasst werden, dass Sie eine vollständige PGA Tour-Teilnahme haben könnten, oder absolut niemand, der Ihren ungeschickten Versuch beobachtet, den vorliegenden Kurs zu meistern. Und das alles auf 30 der aufregendsten und beliebtesten Golfplätze der Welt, da EA die exklusiven Rechte an den Majors und den Plätzen, auf denen sie beheimatet sind, besitzt.

Was das eigentliche Gameplay betrifft, so wurde dies erweitert, um die Art von Golfmechanik zu entwickeln, die Spiele für... im Wesentlichen für immer. Das typische Konzept, Winkel einzustellen und dann im richtigen Moment zu schwingen, um die perfekte Menge an Kraft zum Golfspielen zu erhalten, bleibt das gleiche - mit einigen Old-School-Mechaniken wie Big Hit Moments, die ein Comeback feiern - aber jetzt können Sie 20 verschiedene Arten von Schlägen verwenden, die je nach verwendetem Schläger und den Schlagtypen einzigartig sind. Das macht über 1300 Schusskombinationen zu meistern. Und diese werden auch alle genau simuliert, da EA sich mit den Golfsimulationsexperten von Trackman und ShotLink zusammengetan hat, um sicherzustellen, dass jeder Schlag das tut, was er tun soll, und der Ball auch mit korrekten Drehungen, Abprallen und so weiter folgt. EA erwähnte sogar, dass es glaubt, dass sein System so genau ist, dass Profis das Spiel sogar für die Vorbereitung auf ein tatsächliches Ereignis verwenden können, da sie auf diese Weise ein Gefühl für das Grün bekommen können, ohne um den Globus fliegen zu müssen, um Stiefel auf den Boden zu bekommen.

Dies alles ist Teil des Pure Strike-Systems, das auch Schwierigkeitsoptionen ermöglicht, wenn Sie etwas von der Komplexität entfernen möchten. Nicht, dass Sie dies wahrscheinlich tun müssen, da das HUD und die Benutzeroberfläche sehr klar und unkompliziert zu verstehen zu sein scheinen. Aber wenn Sie die Dinge ein bisschen viel finden, hat EA ein professionelles Coaching-Set mit spielbaren Herausforderungen im Spiel erstellt, die ständig aktualisiert werden, um Neulingen zu helfen, die Kunst des Golfsports zu meistern und das Spiel zu erobern.

Was die anderen Modi betrifft, können Sie im Karrieremodus auf verschiedenen Ebenen spielen, vom Amateur bis zur PGA, und Sie können wählen, wo Sie anfangen möchten. Es gibt hier ein RPG-System, mit dem Sie Ihren Spieler aufleveln können, indem Sie an Events teilnehmen, mit Fähigkeitspunkten, die beim Erreichen eines neuen Rangs vergeben werden, die dann ausgegeben werden können, um Attribute wie Schwungkraft zu verbessern, so dass Sie die anspruchsvollsten Kurse auf der ganzen Welt kombinieren und bewältigen können, zum Beispiel den atemberaubenden Augusta National.

Diejenigen, die nach Multiplayer-Optionen suchen, können in den lokalen und Online-Multiplayer in Social oder Competitive eintauchen, um die Rangliste zu erklimmen, und alle Online-Modi ermöglichen es 16 Spielern, in Echtzeit gegeneinander anzutreten, wobei Sie Gegner im Auge behalten können, die im Wesentlichen als Geister erscheinen: sichtbar, aber ohne Auswirkungen auf Ihr tatsächliches Spiel. Jede Form des Gameplays wird von einem Kommentatorenteam unterstützt, das sich aus Profis und Ikonen zusammensetzt, die selbst die bizarrsten Momente hervorheben, und Sie können das Spiel entweder als Ihren eigenen Charakter (der dank der überarbeiteten Create-a-Player-Suite mit einer Reihe von freischaltbarer Ausrüstung angepasst werden kann) oder als eine Sammlung echter Profis spielen. einschließlich der von Rory McIlroy.

Ich werde jedoch sagen, dass, während das Spiel selbst ziemlich hübsch ist, besonders beim Abschlag, die Charaktermodelle in den typischen EA-Stil fallen, wo sie ein bisschen hässlich und abstoßend wirken.

Der Haken bei einem Spiel wie diesem wird natürlich sein, wie EA beschließt, es zu monetarisieren, etwas, worüber die Entwickler während der Vorschau ziemlich still waren. Uns wurde gesagt, dass es nach dem Start Ergänzungen geben wird, einschließlich neuer Plätze, Kleidung und so weiter, die alle mit aktuellen und historischen Golfmomenten verbunden sind. Aber was die besten Details dazu betrifft, werden wir wahrscheinlich bald mehr wissen, da EA angekündigt hat, dass die PGA Tour am 24. März 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird, wobei die Vorbestellungen im Laufe des Tages möglich sind. Unter der Annahme, dass die üblichen Monetarisierungsmethoden von EA den Dingen nicht im Weg stehen, kann ich es kaum erwarten, in ein paar Monaten für eine weitere Runde Gold auf das Grün zu gehen.