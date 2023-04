HQ

Die Sonne scheint, die Blumen beginnen zu blühen und es ist ein langes Feiertagswochenende. Sie könnten sich buchstäblich keine bessere Möglichkeit wünschen, das jährliche Masters Golfturnier zu erleben ... drinnen und EA Sports PGA Tour spielen. Ja, während das eigentliche Event an diesem Wochenende stattfindet, sind Golfspieler wahrscheinlich mehr an der Rückkehr von EA in die Welt der Golf-Videospiele interessiert, mit dem einfach benannten EA Sports PGA Tour. Während ich diesen Titel ziemlich aktiv verfolgt habe (weil ich fest davon überzeugt bin, dass Golf eine der besten Sportarten ist, die man in ein Videospiel integrieren kann und dass es in einem digitalen Format sehr gut funktioniert), habe ich im Laufe dieser Woche auch die Links geklickt, um zu sehen, ob EAs Rückkehr zum digitalen Golf etwas ist, das man feiern oder weitergeben kann.

Und einfach gesagt, es lohnt sich, sich zu freuen, wenn Sie ein Golffan sind. Verstehen Sie mich nicht falsch, EA Sports PGA Tour ist nicht perfekt und hat seine Dämonen (ich werde gleich darauf eingehen), aber im Allgemeinen ist dies ein sehr kompetentes Golf-Videospiel, das durch die wohl beste Golfplatzliste unterstützt wird, die man sich wünschen kann.

EA hat von den Dächern geschrien, dass dieses Spiel die "Heimat der Majors" ist, und dafür gibt es einen sehr guten Grund. Die Majors bilden die anspruchsvollsten und begehrtesten Golfturniere auf der ganzen Welt und bringen den Wettbewerb zum ikonischen und exklusiven Augusta National, historischen St. Andrews, dem sonnigen Southern Hills und einer Sammlung von 30 anderen nicht-exklusiven Golfplätzen, die den breiteren PGA Tour bilden, wie z.B. den landschaftlich reizvollen Pebble Beach, der rüpelhafte TPC Scottsdale, der herausfordernde Riviera Country Club und so weiter. Jedes Mal, wenn Sie an einem dieser Orte zum Abschlag gehen, können Sie nicht anders, als das Gefühl der Geschichte zu spüren, weil Sie präsent sind - etwas, das die Kommentatoren dank Tonnen von informativen Leckerbissen, die in die Golfgeschichte eintauchen und Ihnen bei Ihrem Spiel helfen, zu erhöhen - und da die Plätze alle sehr fein gestaltet sind, Das Spiel zeichnet sich auch dadurch aus, dass es die Herausforderung meistert, einen PGA Tour-Level-Kurs zu meistern.

Da jeder Kurs mit Photogrammetrie und anderen ausgefallenen Techniken erstellt wurde, um sie extrem genau digital nachzubilden, fühlt sich jeder Kurs wirklich real an. Die empfindlichen Unebenheiten jedes Grüns an jedem Loch sind eine Herausforderung, die es zu überwinden gilt, die einzelnen Äste an den Bäumen stellen ein weiteres Hindernis dar, das Anwinkeln des Fairways und die Platzierung von Bunkern machen das Sprengen eines Balls mit einem Driver zu einer Chance für eine Katastrophe. Das Ambiente jedes Platzes ist ebenfalls ausgezeichnet, mit lebendiger und kompliziert platzierter Flora, Wasserspielen oder Meereskörpern und einer riesigen Menschenmenge, die Ihnen bei jedem Turnier folgt und schreit und schreit, während sie Sie anfeuern. Sie können sehen, warum EA sich entschieden hat, die Konsolen der letzten Generation für dieses Spiel zurückzulassen, da die feineren Details es EA Sports PGA Tour ermöglichen, sich abzuheben, auch wenn die Sportentwickler von EA immer noch nicht herausfinden können, wie man das Gesicht eines Menschen animiert, um ein Leben zu retten. Ohne zu übertreiben, die Leute sind entsetzlich, obwohl FIFA-, Madden- und F1-Fans damit sehr vertraut sind.

Hinzu kommt das eigentliche Gameplay, das eine angenehme Vielfalt an Tiefe und Einfachheit aufweist. Wenn Sie nur etwas Golf spielen möchten, können Sie alle wirklich komplexen Schlagtypen und RPG-Systeme ignorieren und einfach neun Löcher spielen, um zu sehen, wie weit Sie unter Par gehen können. Alternativ, wenn Sie diese Tiefe begeistert, können Sie versuchen, die verschiedenen Möglichkeiten zu erkunden, einen Ball das Fairway hinunter zu schlagen oder ihn vom ersten Schnitt an auf das Grün fallen zu lassen.

Die reine Gameplay-Seite der Dinge kann sehr schwierig zu entpacken und zu meistern sein (ich werde nicht leugnen, dass die klobige Analog-Stick-Golf-Schwingmechanik mich bei unzähligen Gelegenheiten frustriert hat, besonders bei kurzen Chip-Schlägen, bei denen es ehrlich gesagt viel zu einfach ist, den Ball in die Stratosphäre zu schlagen) und wird ein ziemliches Scheitern erfordern, bevor Sie anfangen zu verstehen, wie es wirklich funktioniert. Sie können argumentieren, dass das Tutorial-System nicht wirklich hilft, den Spielern viel beizubringen, obwohl EA deshalb verschiedene Coaching- und Sponsor-Herausforderungen eingebaut hat, um neue Schlagtypen und die feineren Mechaniken eines PGA Tour-Golfers zu meistern, von denen jede Erfahrung belohnt, die zum Levelaufstieg beiträgt und somit mehr Attributspunkte erhält, um Ihren Golfer zu verbessern.

Auf der RPG-Seite ist der Career-Modus, in dem dies am weitesten verbreitet ist, ausgezeichnet. Es geht einfach darum, bei jedem der Turniere während einer PGA Tour-Saison das Beste zu geben, um Ihr globales Ranking zu verbessern und aufzusteigen, damit Sie Attributspunkte ausgeben können, um die Kraft Ihres eigenen Golfers, die Putting-Fähigkeiten, das kurze Spiel und verschiedene kleinere Bereiche zu verbessern, die in diese breiteren Kategorien eingebunden sind, z. B. Genauigkeit oder Kontrolle bei der Verwendung von Wedges und anderen kurzen Spielschlägern. Es ist ein System, das es Ihnen wirklich ermöglicht, sich von Turnier zu Turnier zu verbessern, da Sie zu Beginn Ihrer Karriere Schwierigkeiten haben werden, die Top 250 in der Rangliste zu knacken und einen Ball genau über sieben Fuß zu putten, aber wenn Sie Augusta ein paar Monate nach Beginn der Saison erreichen, ist ein 10-Fuß-Putt leicht machbar und die Top 150 oder besser werden bereits dort sein, wo Sie sich auf der Globale Rankings.

Ich werde sagen, dass ich von der Customizing-Suite weniger beeindruckt bin, da diese hauptsächlich an Mikrotransaktionen gebunden ist. Während Sie Ihren Golfer nicht verbessern können, indem Sie z.B. einen besseren Schläger mit echtem Geld kaufen, können Sie Specs kaufen, um bestimmte Attribute eines Schlägers oder eines Schlagtyps zu verbessern, zusammen mit Tickets, um an Turnieren teilzunehmen. Die Tatsache, dass die Anschaffung einer neuen Kitbag-Kosmetik hauptsächlich an echtes Geld gebunden zu sein scheint, lässt mich enttäuscht zurück und es fehlen mir Möglichkeiten, das Aussehen meines Golfers zu aktualisieren und zu verändern. Nicht, dass ich ein großer Verfechter von Kosmetik und Aussehen bin, aber mehr Optionen, die nicht an Premiumwährung und sogar gelegentlich (und unglaublich) Lootboxen gebunden sind, wären eine massive Verbesserung.

Ebenso erfordert das Spiel scheinbar, dass Sie sich bei den Servern von EA anmelden, um auf die meisten Spielmodi zugreifen zu können, einschließlich der Career. Ich verabscheue das ehrlich gesagt und verstehe nicht, warum ich einen PlayStation Network-Account mit den Account-Systemen von EA verbinden musste, um einfach 75% von EA Sports PGA Tour spielen zu können.

Oh, und während ich schimpfe, lassen Sie mich auf die Menüs und die Benutzeroberflächen im Spiel zielen, die ehrlich gesagt träge, unnötig komplex und frustrierend sind. Die eigentlichen Menüs erfordern viel zu viele Tasten, um irgendwo von Bedeutung zu sein, und dann zu versuchen, einen besseren Winkel auf einen Schlag zu bekommen, indem man die Kamera bewegt, wenn man sich auf dem Platz befindet, erfordert ein so feines Maß an Fokus und Geschicklichkeit, dass ich es letztendlich vorziehe, es nur mit der Information zu "betrachten", von wo aus mein Golfer steht, um loszugehen. Trotz der Tatsache, dass dies ein Spiel und nicht die reale Welt ist und das sollte keine Voraussetzung sein.

Doch da dies der Fall ist, ist die Vielfalt der EA Sports PGA Tour's-Spielmodi wirklich beeindruckend. Abgesehen von dem Career-Modus, in dem es darum geht, der ultimative Golfer zu werden, und Quick Play, in dem Sie in eine Sammlung leicht unterschiedlicher Spielstile springen können (z. B. Best Ball, bei dem zwei Zweierteams gegeneinander antreten, oder Skins, bei dem Golfer Loch für Loch um In-Game-Geld kämpfen), gibt es auch den Multiplayer ohne Rang Social, die simultane Online-Action von Competitive, bei der Sie in Echtzeit sehen können, wie sich Ihre Rivalen als Geister auf dem Platz verhalten, der gewertete Tournaments-Modus für das anspruchsvollste Online-Spiel, und wenn das nicht genug ist, Private Matches und Challenges Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre eigenen Turniere zu erstellen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Während es auch ein paar seltsame und ungewöhnliche Bugs gibt, die das Spiel plagen, zum Beispiel bestimmte Beleuchtungsinstanzen, die tatsächlich die Farbe der Haare Ihres Golfers ändern, ist EA Sports PGA Tour im Allgemeinen ein lustiges und unterhaltsames Golfspiel, das sich an den Orten auszeichnet, die am wichtigsten sind: dem Gameplay, den Kursen und der Erfahrung. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, an diesem Masters-Wochenende Golf zu spielen, dann ist EA Sports PGA Tour ein guter Titel, den Sie sich ansehen sollten, ersparen Sie sich einfach eine Enttäuschung und halten Sie sich von der Registerkarte Store fern.